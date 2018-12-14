В Госдуму внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Андреем Луговым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об автономной работе российского сегмента интернета при отсутствии доступа к зарубежным интернет-серверам, передает ТАСС.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в котором Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», говорится в пояснительной записке. В законопроекте определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», - подчеркивается в документе.

Для этого определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцев, операторов связи обяжут при возникновении угрозы «обеспечить возможность централизованного управления трафиком». Также в российских сетях должны будут установить связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Эти средства должны быть способны «ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

Ранее Клишас и Бокова внесли на рассмотрение Госдумы законопроекты о наказании за неуважительные высказывания в адрес государства в интернете. Если закон будет принят, граждан могут штрафовать за это на суммы до 5 тысяч рублей или арестовывать на срок до 15 суток.

В 2016 году Клишас заявлял, что государство имеет право контролировать интернет-трафик и регулировать всю сферу интернета. Заявление было сделано, когда сенатор говорил о вмешательстве иностранных государств в дела России.