18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15 декабря, 12:46

Член СПЧ Сванидзе увидел нежелание Путина освобождать Пономарева

Историк и журналист Николай Сванидзе, состоящий в президентском Совете по правам человека, на недавней встрече с Владимиром Путиным обратил внимание на явное нежелание главы государства проявить милосердие по отношению к арестованному 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву, несмотря на все просьбы и увещевания коллег Сванидзе.

Мой прогноз по Льву Александровичу, к сожалению, негативный. Судя по той реакции, которую, как мне показалось, я увидел у президента, он не за то, чтобы выпускать Пономарева. Не за то. Расследовать – да. Просите расследовать? Пожалуйста, расследуем.

Николай Сванидзе

Сванидзе не стал отрицать того, что реакция Путина на вопрос о правозащитнике была раздраженной.

Напомним, что суд 8 декабря назначил Льву Пономареву 16 суток заключения за пост в Facebook полуторамесячной давности, информировавший читателей о проведении не разрешенной властями акции в поддержку молодых и юных фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия".

Президент Путин почему-то сопоставил деятельность Пономарева с уличными протестами, проходящими в эти дни в Париже и сопровождающимися насильственными действиями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16 декабря, 16:25   Сергей Леонидович  
Путину некогда, он защищает рэперов, это важней, потому что рэперы могут вывести людей на баррикады, а правозащитник, только стонать и могут писать кляузы. Неужели не понятно?!

16 декабря, 4:45    
Интересно, где дед был при царе Борисе?..

15 декабря, 19:53   Дед Иван   РУСЬ
Путин это трепло и помело лживое. Ни одного своего предвыборного обещания не выполнил! Лишь навёл хаос, бардак и нищету в стране!

15 декабря, 15:12   Игорь  
Николай. Прекращайте ельцинские запойные выходки, для этого есть суд, постановит - выпустят.

15 декабря, 14:54    
Президент не может освободить, он может помиловать после приговора суда и просьбы о помиловании с признанием вины - призывы к неразрешённым акциям в защиту террористов. И полужид не может этого не знать.

15 декабря, 14:06    
Почему этот продажный ненавистник России сидит  в CПЧ, а не в КПЗ ?

15 декабря, 12:53    
Путин демонстрирует твёрдость и уважение к закону, не реагируя на шантаж разных врагов России по освобождению преступников, вроде Сенцова, Пономарёва, Улюкаева, Серебренникова, моряков-укрофашистов и тд. Путин-браво!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:26 В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

14:03 Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

13:55 Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

13:40 По заветам Володина Госдуму за 2 млрд рублей превратят в "амфитеатр"

13:11 "Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе   2

12:59 Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

12:40 Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги   2

12:34 Милов: На оппозиционном фланге вполне достаточно одного Навального   4

12:20 Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

11:51 Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов   1

11:33 Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак   1

11:07 Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ   5

10:37 Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

10:15 Шнуров высмеял желание Запашного видеть Путина в цирке   2

9:48 Глава КНР заявил о полном поражении коррупции в стране   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.