Член СПЧ Сванидзе увидел нежелание Путина освобождать Пономарева

Историк и журналист Николай Сванидзе, состоящий в президентском Совете по правам человека, на недавней встрече с Владимиром Путиным обратил внимание на явное нежелание главы государства проявить милосердие по отношению к арестованному 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву, несмотря на все просьбы и увещевания коллег Сванидзе.

Мой прогноз по Льву Александровичу, к сожалению, негативный. Судя по той реакции, которую, как мне показалось, я увидел у президента, он не за то, чтобы выпускать Пономарева. Не за то. Расследовать – да. Просите расследовать? Пожалуйста, расследуем. — Николай Сванидзе

Сванидзе не стал отрицать того, что реакция Путина на вопрос о правозащитнике была раздраженной.

Напомним, что суд 8 декабря назначил Льву Пономареву 16 суток заключения за пост в Facebook полуторамесячной давности, информировавший читателей о проведении не разрешенной властями акции в поддержку молодых и юных фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия".

Президент Путин почему-то сопоставил деятельность Пономарева с уличными протестами, проходящими в эти дни в Париже и сопровождающимися насильственными действиями.