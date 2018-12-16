В Петербурге проходит II конгресс "Объединенных демократов"

В кластере "Артмуза" 16 декабря проходит второй конгресс проекта "Объединенные демократы", готовящего оппозиционных "Единой России" кандидатов для муниципальных выборов 2019 года.

В мероприятии принимает участие порядка 200 человек, в том числе бывшие и действующие депутаты Заксобрания и местных советов, а также члены Горизбиркома Юрий Кузьмин и Екатерина Фесик.

По словам координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова, всего на платформе проекта зарегистрировалось уже 911 потенциальных кандидатов. К новому году "Объединенные демократы" планируют объединить уже 1000 сторонников.

Депутат ЗакСа от фракции Партия роста Максим Резник напомнил участникам конгресса, что у петербургской оппозиции есть опыт успешного объединения, и настало время применить его на выборах.

- Истории борьбы за Исаакиевский собор и против Охта-центра показали, что мы умеем объединяться. Но, к сожалению, мы не умеем объединяться перед выборами, - отметил Резник.

Он призвал участников конгресса вместе бороться с "мунициплесенью" и дремучестью власти.

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина посоветовала будущим кандидатам в мундепы идти на выборы от политических партий, а не самовыдвиженцами.

- Если бы партия была не важна, не было бы в законодательстве запрета регистрировать ее на региональном уровне. Партия выступает очень серьезной и большой защитой, - добавила Шишкина.

В рамках конгресса также будут представлены IT-платформа "Объединенных демократов" и Школа муниципального депутата.

Проект "Объединенные демократы" появился по инициативе бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова в 2017 году. Его целью была поддержка демократических кандидатов на столичных муниципальных выборах. По итогам голосования 10 сентября 2017 года места в столичных муниципалитетах получили 267 кандидатов проекта.

Сергей Еремеев

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