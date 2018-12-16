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16 декабря, 17:41

Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморье после обработки половины протоколов

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона после обработки половины всех протоколов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

Кожемяко после подсчета 50,6% протоколов набирает 60,13% голосов. На втором месте пока - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09%.  Третьим идет Алексей Тимченко от Партии роста с предварительными 5,41% голосов, следом – Роза Чемерис от партии «За женщин России», набирающая пока 3,94%.

Повторные выборы губернатора завершились в Приморье 16 декабря. Итоги прежних выборов отменили в сентябре после скандала с подсчетом голосов. Тогда долгое время лидировал коммунист Андрей Ищенко, но на финишной прямой неожиданно вперед вырвался единоросс, на тот момент врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Коммунист баллотировался на повторные выборы как самовыдвиженец, но не преодолел муниципальный фильтр. До этого муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко.

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16 декабря, 23:30   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:11, молодец петушок. Хорошо кукарекаешь. Прими солидол и мажь свою "аньку" надорвался, болезный, аль болезная Жучка. рад подарку то? То то.

16 декабря, 18:37    
Кто бы сомневался?!...

16 декабря, 18:21    
Президент на этих выборах тоже обделался по полной!
Приморские выборы ещё долго вонять будут, а связь с президентом тут очевидная.
Ради его кандидата даже первые выборы отменили, поскольку Кожемяко на них проиграл с позорным рейтингом. Позор!

16 декабря, 18:14    
Повторные выборы в Приморье - это плевок в лицо гражданам всей России.
В приморье победил Ищенко! А повторные  выборы проосто фарс. Так можно в любом регионе сделать: если ЕдРист проигрывает, то можно выборы отменить и назначить повторные под любым предлогом, даже сделать открытые фальсификации переписав публично протоколы и не получив за это наказание. Дажеесли по всем центральным каналам трубят, что побеждает Кожемяко, мы то все знаем как он "побеждает". Один муниципальный фильтр чего стоит.  Любой приличный человек бы пустило себе пулю в лоб, но этот будет изображать из себя "честно победившего" на выборах. Мерзопакость все эти выборы.

16 декабря, 18:11    
Как воняли и шипели противники президента и сторонники коммуняк и клоуна жирика. Теперь молчат. Заткнулись, сцуки ! Вот так теперь и сидите всё время !

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