Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморье после обработки половины протоколов

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона после обработки половины всех протоколов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

Кожемяко после подсчета 50,6% протоколов набирает 60,13% голосов. На втором месте пока - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09%. Третьим идет Алексей Тимченко от Партии роста с предварительными 5,41% голосов, следом – Роза Чемерис от партии «За женщин России», набирающая пока 3,94%.

Повторные выборы губернатора завершились в Приморье 16 декабря. Итоги прежних выборов отменили в сентябре после скандала с подсчетом голосов. Тогда долгое время лидировал коммунист Андрей Ищенко, но на финишной прямой неожиданно вперед вырвался единоросс, на тот момент врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Коммунист баллотировался на повторные выборы как самовыдвиженец, но не преодолел муниципальный фильтр. До этого муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко.