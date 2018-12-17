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17 декабря, 9:19

Кожемяко выиграл на перевыборах в Приморье

Отказавшийся олицетворять собой партию "Единая Россия", пошедший самовыдвиженцем Олег Кожемяко победил на повторных выборах в Приморском крае, в чем можно удостовериться, посетив сайт Центризбиркома. Ему досталось свыше 61 процента голосов.

Выиграл выборы Кожемяко со значительным отрывом: занявший второе место представитель ЛДПР Андрей Андрейченко сумел набрать лишь 25 процентов голосов дальневосточных избирателей.

За Алексея Тимченко от Партии роста проголосовало немногим более 5 процентов избирателей, за Розу Чемериз от партии "Женщины России" - менее 4-х процентов.

Первый "раунд" выборов в Приморском крае прошел осенью с большим скандалом. Единоросса Андрея Тарасенко обходил Андрей Ищенко, после чего произошла резкая и ничем, кроме нарушений, не объяснимая перемена в "расстановке сил": внезапно выяснилось, что победил Тарасенко. Результаты голосования впоследствии были отменены Центризбиркомом, который назначил повторную процедуру.

Коммунисты под предлогом недоверия к ЦИКу и якобы в знак протеста от Ищенко быстро отказались, а в качестве самовыдвиженца он не преодолел муниципальный фильтр и не был допущен до новых выборов.

Отметим, ранее муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко. Некоторым из них недвусмысленно намекали на возникновение профессиональных трудностей в случае непослушания.

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17 декабря, 17:51    
Кто-то выигрывает выборы, а кто-то - подсчёт голосов.

17 декабря, 12:11   Дед Иван   РУСЬ
Партия е-дристов разграбила пенсионный фонд, повысила на 5 лет выход на пенсию, повышает тарифы коммунальные постоянно! В стране введён полицейский и жандармский режим, цензура зашкаливает! Едрисня Всячески обирает своих людей, на чём только можно,придумывает всё новые и новые поборы-налоги! И, кандидат от  этой, антинародной пидро партии выиграл!? Не надо считать людей идиотами!

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