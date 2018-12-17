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17 декабря, 13:03

Депутат ЗакСа Иванова не вошла в бюро горкома петербургского КПРФ

Петербургское отделение КПРФ обновило состав руководства на прошедшей 15 декабря XVI отчетно-выборной конференции, говорится на сайте компартии.

Первым секретарем горкома была вновь избрана депутат Заксобрания Ольга Ходунова. По итогам голосования другой депутат ЗакСа Ирина Иванова потеряла место в бюро горкома.

- Это решение партии. Омолаживаем руководство перед выборами, - перекомментировала Иванова ЗАКС.Ру.

Секретарями горкома остались Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик и Юрий Гатчин. Также вместо Сергея Аксенова в секретариат вошла Анна Клочкова.

В бюро горкома появилось семь новых членов. Это бывший депутат петербургского парламента Владимир Дмитриев, первый секретарь горкома комсомола Егор Михайлов, петербургский собкор газеты «Правда» Ольга Яковенко, член Союза художников России Игорь Петрыгин-Родионов, первые секретари Ломоносовского районного отделения Эдуард Эльц, Выборгского районного отделения Сергей Веснов и Центрального районного отделения Игорь Григорьев

Контрольно-ревизионную комиссию петербургского отделения по-прежнему будет возглавлять Игорь Маст.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17 декабря, 20:52    
16:46, а едорасня не обогащается? Такие скромные и застенчивые с голоду пухнут?

17 декабря, 18:28    
Как же нам теперь жить дальше ?

17 декабря, 16:46    
Всё это совершенно бессмысленная суета, за исключением личной наживы верхушки КПРФ из бюджетных средств!

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