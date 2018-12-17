Ганапольский: Путину не стоило бы высказываться о рэперах

Политический обозреватель Матвей Ганапольский раскритиковал в авторской программе высказанные несколько дней назад суждения президента Владимира Путина, посвященные рэп-культуре. По его мнению, глава государства "подставился", обнажив свое незнание вопроса, и популярности, говоря о пропаганде наркотиков в текстах песен, себе точно не добавил.

- Палится Путин. И мне жалко этого Путина – просто жалко. Какого хрена ты говоришь про то, чего вообще не понимаешь? Президент это руководитель всех граждан, в том числе и рэперов. Поэтому ему нужно было закрыть рот и про рэп вообще ничего не говорить, — Матвей Ганапольский

То ли в шутку, то ли всерьез эксперт описал главный страх гаранта Конституции, связанный с молодежными субкультурами: это сценарий, при котором в них начнут активно внедряться политические оппоненты.

"Он сказал: «Конечно, запрещать не надо, но это про секс, наркотики, протесты» — ну, понятно, что ему протесты в одном месте просверлили уже дыру, потому что он все время боится, что Навальный вдруг рэп начнет читать и вообще все это плохо закончится", - предрек Ганапольский.