Ганапольский: Путину не стоило бы высказываться о рэперах

Политический обозреватель Матвей Ганапольский раскритиковал в авторской программе высказанные несколько дней назад суждения президента Владимира Путина, посвященные рэп-культуре. По его мнению, глава государства "подставился", обнажив свое незнание вопроса, и популярности, говоря о пропаганде наркотиков в текстах песен, себе точно не добавил.
- Палится Путин. И мне жалко этого Путина – просто жалко. Какого хрена ты говоришь про то, чего вообще не понимаешь? Президент это руководитель всех граждан, в том числе и рэперов. Поэтому ему нужно было закрыть рот и про рэп вообще ничего не говорить,
То ли в шутку, то ли всерьез эксперт описал главный страх гаранта Конституции, связанный с молодежными субкультурами: это сценарий, при котором в них начнут активно внедряться политические оппоненты.
"Он сказал: «Конечно, запрещать не надо, но это про секс, наркотики, протесты» — ну, понятно, что ему протесты в одном месте просверлили уже дыру, потому что он все время боится, что Навальный вдруг рэп начнет читать и вообще все это плохо закончится", - предрек Ганапольский.
В конце ноября по всей России начались отмены концертов популярных среди молодежи музыкантов. Это вызвало широкую волну протеста и общую "цеховую" солидарность. Вскоре власть изменила свою тактику: многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным течениям, исполнил рэп в эфире своей передачи. 15 декабря Владимир Путин сказал, что преследовать молодых исполнителей не стоит, поскольку это возымеет неблагоприятный обратный эффект.