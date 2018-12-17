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17 декабря, 18:51

В Смольном подтвердили увольнение замглавы комитета по печати

Зампредседателя комитета по печати Алексей Дементьев ушел из Смольного, передает Лениздат.Ру со ссылкой на представителей комитета.

Представитель Смольного сообщил изданию, что с Дементьевым не продлили истекший контракт, и произошло это еще 8 октября. Сам Дементьев свой уход комментировать не стал, сославшись на то, что это может затронуть интересы госоргана.

Несмотря на это, Дементьев продолжал работу. На сайте Смольного он все еще указан как замглавы комитета – начальник отдела медиапланирования и СМИ.

Дементьев проработал в Смольном всего год. До этого он в течение пяти лет возглавлял издание «Петербургский дневник».

Ранее в Смольном объявили об отставке главы комитета по вопросам законности Леонида Богданова. О том, каким его запомнили петербургские деятели - в материале ЗАКС.Ру.

 



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