Смольнинского долгожителя Богданова отправили в отставку

За две недели до Нового года Смольный освободил от занимаемых должностей семь чиновников. Среди них – председатель комитета по вопросам законности Леонид Богданов, которому не хватило недели, чтобы отпраздновать свое 15-летие на посту. Петербуржцы часто связывали его имя с запретами протестных акций. Отставки чиновника в разное время требовали и оппозиционеры, и патриоты, и обманутые дольщики.

Полковник полиции Богданов проработал главой комитета почти 15 лет, с 23 декабря 2003 года. Все это время он отвечал за рассмотрение заявок на проведение в Петербурге публичных мероприятий. Его подпись стоит под фактическими отказами в проведении многих резонансных оппозиционных акций: «Маршей несогласных», акциях петербургского штаба Алексея Навального, митингах против передачи Исаакиевского собора РПЦ, первомайских шествиях демократической оппозиции и других.

Не раз получавший отказ в проведении публичных мероприятий лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский уверен, что Богданов был несамостоятелен в принятии решений. Тем не менее, «яблочник» не сожалеет об уходе чиновника.

- Мне он запомнился, к сожалению, только многолетними, немотивированными, абсурдными, очевидно продиктованными политической целесообразностью отказами в проведении публичных акций. Делалось это под любыми предлогами: якобы создаются помехи пешеходам, якобы производятся строительные работы, якобы ведутся другие публичные мероприятия и прочее. Эта тактика продолжалась много лет, - сообщил Вишневский.

Вишневский и несколько других оппозиционных депутатов ЗакСа были в числе организаторов акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 16 сентября 2018 года в небольшом Свердловском саду. На этом митинге разочарованная толпа кричала: «Богданова в отставку». Людям не понравилось, что Смольный запретил собираться противникам «пенсионной реформы» на площади Ленина и не предоставил другого места в центре города. В итоге собравшимся пришлось быть зрителями на акции обманутых дольщиков, организованной движением «Бездомный дольщик».

Участники этого движения тоже недолюбливали Богданова. В 2017-2018 годах они провели кампанию за отставку чиновника. Движение было возмущено тем, что комитет по вопросам законности постоянно отправлял их протестовать в Удельный или Полюстровский парки, а «Единой России» согласовывал акции в центре города. Помимо борьбы за свои квартиры, дольщики начали добиваться права на свободу собраний. Лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко рассказал ЗАКС.Ру, что всего в рамках кампании было организовано 10 митингов. По его словам, активисты указывали в заявках по 2000 вариантов адресов, но Смольный каждый раз предлагал один из гайд-парков на окраинах. Одна из акций прошла в день рождения чиновника, ее назвали «Богданов! С Днюхой!».

- Мы стали требовать отставки Богданова, потому что он не профессионал в плане организации мероприятий, он никак не может противостоять выходящим на улицу ребятам Навального и ничего не понимает в мирном протесте, - уверен Головко. – На место Богданова нужно назначить человека молодого, энергичного и понимающего в организации публичных мероприятий. Сами функции комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности нам кажутся избыточными и выморочными.

В декабре 2012 года на Богданова пожаловались в прокуратуру петербургские «Солдатские матери». Им не понравились слова чиновника о том, что призывникам не удастся спрятаться за спинами активистов общественных организаций. Общественники восприняли это как благословение на незаконный отлов уклонистов.

Патриотическая организация «Народный собор», требовавшая от ФСБ и прокуратуры проверить деятельность «Солдатских матерей», тоже была недовольна председателем комитета по вопросам законности. В 2013 году представители организации написали письмо Владимиру Путину, в котором сообщили, что глава комитета якобы «санкционировал проведение в Петербурге публичных акций по пропаганде гомосексуализма». Между тем, сами ЛГБТ-активисты за последние годы не раз обращались в ЕСПЧ из-за невозможности согласовать свои акции в Петербурге.

К главе комитета по вопросам законности было много вопросов у членов Совета по правам человека при президенте РФ, которые проводили выездное собрание с участием чиновников Смольного 18 октября 2018 года. Богданова спрашивали об отказе в согласовании гражданских акций и заявляли о необходимости гайд-парка в центре города. Чиновник в ответ заявил, что в комитете «не придумывают фейковые причины», чтобы отказать в той или иной акции.

После заседания совета практика отказа в согласовании акций в центральных районах города продолжилась. Более того, участились случаи задержания на одиночных пикетах. Хотя одиночное пикетирование не требует согласования, правоохранители нашли лазейку: сообщали активистам, что на них поступила жалоба и просили проехать в отделение для написания объяснительной. Если ехать отказывались, составляли протокол по статье о неподчинении требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП).

Среди таких задержанных оказался лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, требовавший распустить Заксобрание у входа в Мариинский дворец. В разговоре с ЗАКС.Ру он рассказал, что к Богданову у него накопилось немало претензий, в том числе и связанных с незаконной торговлей.

- Комитет по вопросам законности отвечает за привлечение нарушителей по административным правонарушениям. Это парковка на газонах, незаконная реклама, незаконная торговля. Но мы видим, что все это расцветает. Повсюду реклама проституции, все газоны заставлены машинами, у каждого метро незаконная торговля. У Богданова был целый отдел, 150 инспекторов, которые должны за это привлекать. Но вместо этого они научились ловко отвечать: приходите к нам, отпишитесь. Ну как полиция делает. Это отбивает у граждан желание с ними сотрудничать, - заметил Врански.

Временно исполнять обязанности главы комитета будет Андрей Романов, ранее занимавшийся в этом ведомстве вопросами взаимодействия с органами военного управления и организационного отдела. По наследству от Богданова ему достался судебный иск от защитников парка Малиновка.

- Поздно вечером в четверг мы узнали, что нам уже в шестой раз не согласовали на 23 декабря акцию в защиту парка. А 17 декабря мы обратились с иском в Смольнинский районный суд. Нам отказали в проведении мероприятия якобы из-за каких-то «Веселых стартов». Мы зашли на сайт районной администрации и с удивлением увидели, что «Веселые старты» будут в Полюстровском парке, а Малиновка там даже не упоминается, - объяснила ЗАКС.Ру один из истцов Марианна Алферова.

Свое отношение к отставке Богданова защитница парка Малиновка сформулировать не смогла:

- Я не знаю, за что его отправили. Может быть наоборот за то, что слишком мягко обходился со всякими заявителями.

Сергей Еремеев

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