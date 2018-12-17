Протест затерялся на просторах Ленобласти

Наделавшие шума на прошлой неделе заявления о протестах дольщиков закончились ничем.

Разрешили и отозвали

Главной интригой, разыгравшейся на информационном поле Петербурга на прошлой неделе стали обещанные горожанам двухдневные митинги. Во Фруктовом саду люди намеревались требовать отставки губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Мероприятие поначалу на удивление легко согласовал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Учитывая, как трепетно городские власти относятся к митингам и даже одиночным пикетам, разрешили просто поразительно много. Митинговать намеревались 650 человек. Взять с собой им, как пишет издание 47news, позволили 15 громкоговорителей, несколько автомобилей, дизель-генераторы, тенты-шатры, автотранспорт для перевозки лошадей и холодного оружия.

Повестка дня обещала быть, мягко говоря, разнообразной и весьма любопытной. Организатором митинга должен был стать лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко. Соответственно, во Фруктовый сад на Крестовском острове намеревались выйти его соратники, купившие, но так и не получившие квартиры. Требований у них было несколько. Во-первых, они хотят отставки председателя Госстройнадзора Дениса Горбунова и двух его замов, Алексея Абузова и Дмитрия Лобановского.

Во-вторых, Александр Головко обещал выставить требование увековечить память петербургского рок-клуба, что располагался на улице Рубинштейна, 13.

- Мы требуем, чтобы на Рубинштейна, 13 висела памятная доска, во дворе была какая-то инсталляция, а в одном из помещений театра «Зазеркалье» разместилась какая-то экспозиция. Рок-клуб, более десяти лет существовавший по этому адресу - часть истории Петербурга, Ленинграда, рок-движения всего бывшего СССР. Туда ехали люди со всей страны, потому что для них здесь был глоток свободы. И мы хотим, чтобы наш 31-й митинг прошел не только за отставку нерадивых чиновников, но и за что-то светлое, - заявлял Александр Головко, когда митинги еще только планировались.

В-третьих, активисты собирались вспомнить пенсионную реформу и пожаловаться на бездействие властей Ленобласти в целом, допустивших разгул бандитизма в регионе.

Планирующие митинг люди намеревались поставить Александру Дрозденко ультиматум: или выполнить все требования (уволить Горбунова и его замов и так далее) или уйти в отставку.

Разрешение на митинг продержалось недолго. 12 декабря оно было отозвано по стандартной для Петербурга причине: крупная коммунальная авария, которую придется устранять. «Бездомные дольщики» не растерялись и заявили о переносе своего мероприятия на запасную площадку в Свердловский сад. Требования собирались выставить те же плюс увольнение главы петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова. Разрешение митинговать на этой площадке чиновники тоже отозвали.

Не исключено, что причиной для отмены послужило повышенное внимание со стороны СМИ, в свете которого легкость, с которой городские чиновники разрешили митинговать против руководства соседнего региона (напомним, в субботу участники акции в защиту Пулковской обсерватории были задержаны полицией), стала выглядеть несколько вызывающе. А может быть, чиновники решили, что митинговать против областных властей лучше все-таки на территории Ленобласти. Особенно учитывая факт, что движение «Бездомный дольщик» и его глава Александр Головко успели заработать в Петербурге и области весьма неоднозначную репутацию.

Молчание до ночи

В группе «Бездомного дольщика» «ВКонтакте» написано, что члены группы проехались по основным заявленным ранее и согласованным адресам (говорят, всего их было целых две тысячи) и коммунальных проблем нигде не увидели.

«Считаем, что Дрозденко боится отставки, а Смольный боится повторения нашего митинга 16 сентября. Альтернативных мест не предоставили», - заявляется в сообществе «Бездомного дольщика».

Еще вечером 14 декабря информации о том, что митинги отменены, не было. Но не было сообщений и о том, где и во сколько эти акции протеста будут проходить. Люди в тематических группах волновались и негодовали. Ближе к ночи, примерно в 23:30 в соцсетях появилась запись: мол, митинг в самом деле отменен, всех приглашаем 15 декабря в офис «Бездомного дольщика», там будем договариваться, как проведем на выходных акции протеста. Там же в группе был опубликован призыв: дескать, все, кто будет выходить на акции, сразу шлите нам фотоотчет.

Штаб-квартира «Бездомного дольщика» располагается в бизнес-центре «Долина роз» около станции метро «Удельная». В назначенное время встреча не началась. В 12 часов около «Долины роз» стояли лишь несколько человек, офис «Бездомного дольщика» был закрыт. Потом, очевидно, лидер «бездомного» движения все же появился, но уже к 14 часам Александр Головко и еще двое мужчин вышли из здания и разошлись. Возможно, в эти два часа в «Долину Роз» и приходили обещанные во Фруктовом саду 650 человек, но на выходных, насколько известно, не состоялось ни одной акции протеста. По крайней мере, ни одно агентство новостей о них не сообщило. Нет никаких фотофиксаций и в группе «Бездомного дольщика».

Митинг «на двоих»

Это, впрочем, не первый раз, когда «Бездомный дольщик» проваливает заявленные акции. Так было и 16 сентября (этой датой бравирует в соцсетях Александр Головко).

Митинг 16 сентября действительно проходил. И организовал его, действительно Александр Головко. Он первый подал заявку и получил разрешение, «забронировав» таким образом за собой Свердловский сад. Потом в сад переместились оппозиционеры, которых прогнали с площади Ленина (они митинговали против повышения пенсионного возраста). Используя разрешение, Александр Головко буквально «выжил» оппозиционеров из Свердловского сада: он, как уже писал ЗАКС.Ру, не уходил со сцены, комментировал речи выступавших, некоторых даже перебивал, вступал в полемику с участниками митинга и “руководил” действиями полиции. В итоге оппозиционеры были вынуждены покинуть сад. Эксперты отмечали, что «слив» таким образом этот митинг, Головко сыграл на руку властям.

Кроме того, с Александром Головко связана неприятная история о том, как он якобы собирал с обманутых дольщиков по две тысячи рублей за встречу с вице-губернатором по строительству Ленобласти Михаилом Москвиным. На сайте «Бездомного дольщика» висит датированное 9 апреля сообщение, о том, что скоро на «Ленинградскую перспективу» приедет лично замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Любопытна подача информации, согласно которой складывается впечатление о довольно близком знакомстве чиновника с Александром Головко.

«Сегодня Лидер Объединенной группы Дольщиков ЖК «Ленинградская Перспектива» - «Квартал в Мурино» Александр Головко, в очередной раз разговаривал с Зам. Министра Строительства и ЖКХ РФ Стасишиным Н.Е., который подтвердил, что помнит о своём обещании приехать на объект ЖК «Ленинградская Перспектива», но пока не смог добраться, в связи с плотным графиком работы», - написано в публикации. Стасишин, разумеется, не приехал. Да и знал ли он о своем «обещании»?

Неоднозначно относятся к Головко и другие активисты в области защиты прав дольщиков. Так, в «Общественном движении дольщиков России» считают Головко собственным клоном. По их мнению, это юристы, которые прикрываясь Общественным движением дольщиков, пытаются заработать на дольщиках.

«Вы пытаетесь кого-то шантажировать»

Несостоявшимся на выходных митингам предшествовали депутатские слушания в правительстве Ленобласти 13 декабря. Там чиновники и народные избранники в очередной раз пытались каким-то образом решить проблему недостроев в регионе и разработали некую схему, по которой можно будет довести до ума сорванные стройки и отдать людям купленное ими жилье.

Александр Головко эти слушания посетил. Там он, как писали СМИ, время от времени доставал ватман с надписью «За отставку Дрозденко», фотографировал его и убирал.

Губернатор Ленобласти, если и обращал внимание на плакат, виду не показывал. Нервы сдали у депутатов. Единоросс Алексей Ломов даже вступил с Александром Головко в полемику.

- Вы пытаетесь с помощью митинга кого-то шантажировать. Уважаемый мой господин Головко, никто не пойдет на это, и я буду первым, кто будет против. Если есть конструктив, давайте работать, - возмутился депутат.

Александр Головко охотно спор поддержал, заявив, что, по его данным, центр Ленобласти – Петербург, а власти, считает он, обязаны возмещать ущерб, который наносят своим бездействием.

Скандал грозился затянуться, но вмешался губернатор. Он наскоро подвел итоги слушаний, отметив, что, наконец, предложены такие изменения в законодательство, которые позволят реально решать проблемы обманутых дольщиков и недостроев.

- Я думаю, что время нас рассудит, потому что мы точно настроены эту проблему решить, - отметил Александр Дрозденко.

Мария Шмелева

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