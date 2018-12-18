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12:20

Жалобу родителей фигурантов дела "Сети" Путину перенаправили в ФСБ

Пожаловавшихся на пытки своих детей - фигурантов дела "Сети" - родителей в администрации президента (АП) известили, что их послание, адресованное лично Владимиру Путину, было отправлено на рассмотрение ФСБ, передает "Коммерсант".

Авторы обращения уточнили, что представитель АП сообщил им, что именно в полномочия силовиков входит рассмотрение по существу данной претензии.

Однако в жалобе своей родители юношей, пребывающих на данный момент под следствием, обращались именно к Путину - как к последней инстанции, которая, по их мнению, могла бы поспособствовать каким-то подвижкам в деле. В частности, они просили назначить независимого эксперта, который бы изучил материалы дела без пристрастия. Таким человеком, полагают родственники, мог бы стать член СПЧ и бывший следователь Евгений Мысловский.

Путину поведали о делах "Сети" и "Нового величия" во время круглого стола с участием представителей Совета по правам человека. Было заявлено о том, что разбирательства сфабрикованы, а также же о пытках молодых людей. Президент заявил, что впервые о подобном слышит, "информацию надо проверить". При этом, однако, как осведомленный бывший сотрудник внутренних органов, Путин отметил, что силовики не пользуются микроавтобусами, в которых, по сведениям правозащитников, молодых людей и пытали.

Фигурантами "пензенского дела" (дела "Сети) являются в том числе рассказывавшие об истязаниях электрическим током антифашисты из Петербурга Игорь Шишкин, Виктор Филинков, Юлий Бояршинов. Юношам неоднократно было отказано в возбуждении уголовного дела о насилии.

Всего по делу "Сети" проходят одиннадцать фигурантов: восемь жителей Пензы и трое петербуржцев. Их обвиняют в создании террористического сообщества, планировавшего теракты и свержение действующего строя власти.

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