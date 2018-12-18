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18 декабря, 14:26

В Петербурге экс-сотрудник "Почты России" выиграл суд по делу о незаконном увольнении

Петербургский активист Петр Трофимов выиграл суд по делу об увольнении из рядов "Почты России": сегодня, 18 декабря, Горсуд постановил, что почтальона сократили без весомых на то оснований.

В бытность разносчиком почты Трофимов ратовал за повышение заработной платы сотрудникам "Почты России", а также за соблюдение их трудовых прав. Руководству организации боевой настрой активиста пришелся не по нраву, в связи с чем на его карьеру - безупречную на протяжении трех лет - легла тень: за одну неделю он получил три выговора и был уволен.

Теперь экс-работодатель обязан не только выплатить Трофимову компенсацию, но и восстановить в должности.

Активисту в уходящем году не везло не единожды: помимо увольнения, он в принудительном порядке провел 30 суток в психиатрической лечебнице в связи с уголовным делом. Трофимов, по его словам, предложил создать на прошлом месте работы профсоюз. После этого его уволили, а бывший начальник написал на него заявление в полицию за то, что тот, по мнению работодателя, вовремя не вернул сварочное оборудование.

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18 декабря, 18:02    
произвол по все стране... россия - клон северной кореи

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