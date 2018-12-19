Заксобрание утвердило проект закона о расселении коммуналок после 15 лет очереди

Заксобрание Петербурга 19 декабря приняло во втором и третьем чтениях поправку врио губернатора Александра Беглова в закон о целевой программе расселения коммунальных квартир.

Согласно поправке первоочередное право на соцвыплаты будут получать жители коммуналок, прождавшие расселения не менее 15 лет. Таким образом предлагалось ускорить процесс расселения. Однако оппозиционные депутаты ЗакСа возразили, что это только создаст новые очереди.

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева заявила, что не может получить точные данные о программе расселения коммуналок.

– Когда мы запрашиваем цифры, нам отвечают, что в целом коммунальных квартир стало меньше, без какой-то конкретики, – сказала Дмитриева.

Против законопроекта проголосовали два депутата, сорок поддержали, еще один воздержался.

Сергей Еремеев

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