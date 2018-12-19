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12:05

Госдума утвердила смягчение наказаний за репосты в соцсетях

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), передает «Медуза».

Этот законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин после волны уголовных дел из-за постов в соцсетях. Поправки предполагают административную ответственность за первое нарушение закона, нарушителям грозит штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Второе правонарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что делается это для исключения уголовного преследования за «деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

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