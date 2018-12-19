Гарину приговорили к обязательным работам и освободили от ответственности

Мировой судья судебного участка №199 приговорил активистку Дину Гарину к 180 часам обязательных работ по делу об оскорблении двух сотрудников центра «Э», передает «Медиазона».

Гарину освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщил адвокат Виталий Черкасов. Поводом для возбуждения дела стали высказывания Гариной на митинге 15 марта 2015 года на Марсовом поле, когда активистка раскритиковала сотрудников центра «Э». Изначально ее обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В 2016 году Гарину приговорили к 1,5 годам условно, признав виновной к призывам к экстремистской деятельности через интернет и возбуждении вражды. Поводом стал пост в группе «Русские в СПб», посвященный гибели петербуржца предположительно от рук выходцев с Северного Кавказа.

В 2018 году выяснилось, что Гарину отстранили от работы из-за того, что ее не убрали из списка экстремистов, хотя ее условный срок уже истек. Позже из-за этого ее уволили.