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11:50

Песков не оценил идею о введении наказания за критику власти в интернете

Бессменный пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков счел сомнительной идею о введении наказания за неуважительные высказывания в адрес власти в интернете.

"Что касается правоприменительной практики разных законов, которые направлены на защиту чести и достоинства, основ государственности и так далее, то, безусловно, в тех случаях, когда это приводит к тем самым маразмам, о которых мы уже говорили, конечно, необходима реакция", - поделился он соображениями в эфире телеканала "Россия 24".

Однако, отметил Песков, окончательные коррективы любой правительственной инициативы всегда остаются за президентом.

Напомним, в случае принятия нормативного документа, подготовленного представителями Совета федераций, каждого интернет-пользователя, который позволит себе написать и выложить в интернете нечто порочащее российскую власть и ее представителей, будет иметь все "шансы" получить штраф до пяти тысяч рублей, либо попасть в спецприемник на срок до 15 суток. Совет по правам человека при президенте осудил данную инициативу.

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15:09   Антиедрист   РФ
Чтобы путино-дрисью власть не критиковали! Не надо идти против собственного Народа! Прислушиваться к мнению людей, не давать лживых обещаний, и заботиться о благосостоянии простых людей, а не заевшихся свиней-олигархов!

12:10    
Пока отказалисть наказывать за критику слуг....

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