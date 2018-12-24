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24 декабря, 14:52

Аэропот "Пулково" официально получил "второе" имя - писателя Фёдора Достоевского

Петербургская воздушная гавань - аэропорт "Пулково" - по итогам окончательного подсчета голосов в рамках второго тура голосования по проекту "Великие имена России" всё же получил имя писателя Фёдора Достоевского.

На сайте инициативы отмечается, что всего во втором туре приняли участие свыше 690 тысяч россиян, которые и определили "именную судьбу" воздушных ворот.

Против присвоения "Пулково" имени-"аппендикса" выступили как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние даже обратились с посланием ко врио градоначальника Александру Беглову, в котором попросили главу города не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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24 декабря, 19:41    
ОФИЦИАЛЬНО ПОШЛИИ НАХЮР  со своим ИДИОТИЗМОМ - ГОРОДЕ ЛЕНИНА  и аэродром такой же

24 декабря, 18:51    
Теперь такситстам буду говорить:" Поехали в имеи Достоеского!". Пусть попробует не привезти в Пулково без вопросов.

24 декабря, 17:55    
Неужели не могли выбрать имя более адекватного психически и не повёрнутого на религии человека ? Столько умных адекватных людей дал великий город, а выбрали....Теперь с придыханием недоумки будут чаще повторять глупость про православие и русского человека.

24 декабря, 17:00    
Пулково-Лостоевский ! ! !   УРА !
Выдающаяся победа врачей из Скворцова-Степанова, подлечивших неизвестного инициатора затеи!
А благодаря самозабвенной работе манипуляторов-пропагандистов удалось спровоцировать часть людей на ненужную суету и затраты! Теперь мы твёрдо знаем, что такому народу, да под таким профессиональным руководством, любые ненужные цели - по плечу.

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