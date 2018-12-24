Google согласен оплатить штраф в 500 тысяч рублей

Представители Google заявили, что компания не станет оспаривать выписанный Роскомнадзором штраф в 500 тысяч рублей и оплатит его, передает РИА «Новости».

«Мы решили его [штраф] оплатить. Не будем оспаривать», - сообщили в Google. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Роскомнадзор оштрафовал Google 11 декабря. Поводом стало то, что компания не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.