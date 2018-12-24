Министр связи отрицает переговоры с OneWeb о покупке доли и предоставлении частот

Министр связи Константин Носков заявил, что в правительстве не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот, передает ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спутниковый оператор предложил России купить миноритарную долю – 12,5% – в проекте, в рамках которого планируется обеспечить всю планету доступом в интернет. В обмен компания хотела получить полосы частот для работы в России. Отмечалось, что предложение топ-менеджеры OneWeb сделали на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«В правительстве ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни, тем более, председателя правительства не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот. Сейчас этот вопрос тоже не обсуждается», - подчеркнул Носков, комментируя информацию.

OneWeb больше года не может получить частоты для работы в России. В 2017 году совместное предприятие OneWeb и «Роскосмоса» подало заявки в Государственную комиссию по радиочастотам, чтобы получить несколько полос частот. Несколько раз заявки выносились на обсуждения на заседания ГКРЧ, но частоты так до сих пор и не выделили.

OneWeb – проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году «Роскосмос» заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителя.

В конце октября ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России «в полную зависимость от данных иностранных систем связи». Из-за этого были опасения, что «Роскосмос» рискует потерять крупнейший заказ, но глава корпорации Дмитрий Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.