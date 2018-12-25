Врански вышел к Смольному с перечнем худших глав районов по уровню незаконной торговли

Лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански вышел в пикет к Смольному с плакатом, на котором записаны итоги антирейтинга районов по уровню незаконной торговли.

На первую строчку активисты поместили Кировский район и ответственных лиц: главу администрации Сергея Иванова и начальника УМВД Артура Оганова. На втором месте, по версии «Красивого Петербурга» - Приморский район, его глава Николай Цед и начальник УМВД Анатолий Станак. На третьей строчке антирейтинга – Василеостровский район, возглавляющая его Юлия Кисилева и начальник УМВД Сергей Богачук. Фотографии глав районов размещены на плакате, который держит Врански.

«Красивый Петербург» совместно с ООЗП «Потребнадзор» часто проводил рейды по выявлению незаконной торговли. По итогам рейдов активисты составили перечень из десяти районов, где нелегальная торговля распространена больше всего. Затем горожанам предложили выбрать победителя антирейтинга.

В Смольном 25 декабря проходит заседание правительства Петербурга. На нем в том числе обсуждаются вопросы подготовки к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, организация отдыха детей и молодежи, а также реализация указа президента о национальных целях до 2024 года.

Фото: t.me/krasimir_v

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