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13:23

Беглов: Алла Андреева – сложная женщина, но ее можно понять

Врио губернатора Петербурга Александра Беглов на заседании правительства 25 декабря поделился своими впечатлениями об общении с гражданской активисткой Аллой Андреевой, с которой он встретился по поручению президента Путина.

- Сложная женщина, но ее можно понять. Она потеряла мужа. Я не знаю, как бы каждый из нас себя повел, если бы потерял близкого человека, - заявил Беглов.

Градоначальник также пообещал, что в 2019 году будут решены проблемы 85% обманутых дольщиков, а в 2020 году – остальных 15%. Врио губернатора не уточнил, имел ли он в виду граждан, попавших в официальный реестр пострадавших участников долевого строительства, или всех дольщиков, называющих себя обманутыми.

Жертвы долевого строительства сразу нескольких петербургских застройщиков уверяют, что их не включают в реестр, несмотря на то, что ход работ на их объектах идет очень медленно или стоит.     

На заседании Беглов также раскритиковал темпы возведения петербургских соцобъектов и привел в пример Крымский мост, который построили за два года.

Напомним, бывшая дольщица ГК «Город» Алла Андреева по аккредитации «Областной рязанской газеты» попала на состоявшуюся 20 декабря большую пресс-конференцию Владимира Путина и рассказала главе государства о ситуации с долевым строительством в Петербурге, заявив также, что ее дом летом 2017 года сдали с недоделками.

Президент поручил Беглову встретиться с активисткой. Встреча состоялась в Смольном уже на следующий день. 

Выступление бывшей дольщицы на пресс-конференции многие сочли провокацией против вице-губернатора Игоря Албина. В поддержку Албина высказались несколько оппозиционных депутатов Заксобрания. Между тем, представители «Областной рязанской газеты» заявили, что Андреева выполняла их редакционное задание.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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