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21 декабря, 22:23

Беглов уговорил активистку Андрееву обсудить ее проблемы

Лидеру дольщиков группы компаний «Город» Алле Андреевой удалось поговорить тет-а-тет с врио губернатора Александром Бегловым. Для этого ей пришлось скандально покидать встречу в Смольном. Вице-губернатор Игорь Албин и некоторые из депутатов ЗакСа посчитали, что активистка действует по заказу.

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фото: gov.spb.ru

Приглашенная на встречу с врио губернатора Александром Бегловым активистка Алла Андреева, задавшая вопрос президенту Путину под видом рязанской журналистки, решила покинуть кабинет градоначальника сразу, как только ей дали возможность выступить.

- Александр Дмитриевич, Владимир Владимирович вчера сказал, что вы проведете со мной личную встречу. Данная встреча, насколько я вижу, никак не носит формат личной. Более того, наверное, ваши подчиненные позволили позвать людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу, настолько мне это неприятно. Поэтому, если кому-то нужна поддержка, кто-то считает, что можно провести встречу таким образом, то я прошу ее перенести. Я тоже приду с другими людьми, с дольщиками. Когда вы будете готовы, я тоже буду готова с вами встретиться, - заявила Беглову Андреева.

Люди, с которыми не захотела сидеть за одним столом активистка – тоже дольщики ГК «Город». Но Андреева считает их лояльными застройщику и городской администрации.

- Это люди, которые писали в отношение меня заявления, которые постоянно поливают меня грязью, которые ходят заступаться за застройщика в суды, потому что он такой хороший. Таких людей у нас очень мало, но они есть, - рассказала ЗАКС.Ру Андреева. – Я же ехала просто поговорить с человеком, не ставила никаких условий, и меня никто не предупреждал, что будут такие условия.

Когда Андреева поднялась со своего места, чтобы покинуть кабинет Смольного, одна из дольщиц противоположного лагеря бросила ей: «Алла Анатольевна, не надо было обманывать Владимира Владимировича на всю страну, чтобы потом устраивать спектакль здесь». 

Беглов попытался успокоить уходящую активистку и попросил ее присесть, но та была согласна либо говорить с градоначальником один на один, либо пригласить за круглый стол лояльных ей обманутых дольщиков. Долго идти за ними бы не пришлось – в эти минуты они пикетировали Смольный. Поддержать Андрееву пришли участники долевого строительства объектов компаний «Норманн», «Навис», «Лидер Групп» и ГСК, в том числе и домов, которые строятся в Ленобласти.

- Юрадреса застройщиков все равно находятся в Петербурге и дела по ним должны возбуждаться в Петербурге, - объяснила представитель инициативной группы дольщиков  ЖК «Созвездие» Мария Шило, тоже пришедшая к зданию администрации.

В Смольном приглашать новых дольщиков на встречу не стали, а выбрали другой предложенный вариант. По словам Андреевой, уже в коридоре ее уговорили вернуться представители пресс-службы врио губернатора. Через 20 минут после начала встречи в Instagram руководителя пресс-службы Андрея Кибитова появилось фото, на котором Андреева и Беглов беседовали уже наедине.

«Исполняя поручение Президента России В.Путина, временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел личную встречу с гражданским активистом Аллой Андреевой», - отчитался вечером того же дня официальный сайт Смольного. 

Участвовавший в совещании заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский не стал комментировать ЗАКС.Ру поведение Андреевой, но отметил, что город о проблеме обманутых дольщиков не забывает.

- С проблемными объектами всегда сложная обстановка, мы решаем ее. Мы ввели за 2017 год 33 дома. За этот ввели восемь и достроили еще восемь домов. Губернатором поставлены серьезные задачи на будущий период, мы намерены их выполнить, - сообщил Барановский.

Беглов пообещал, что проблемы всех числящихся в реестре обманутых дольщиков будут решены в 2020 году. Однако сами дольщики утверждают, что многих из них умышленно не включают в реестр для красивой статистики. Такие заявления делали, к примеру, покупатели квартир жилых комплексов компании «Норманн».

У некоторых собственников есть претензии к качеству введенных в эксплуатацию корпусов. Так, среди сданных в 2017 году объектов оказался и дом Андреевой в ЖК «Ленинский парк». Но она свою борьбу не бросает и требует, чтобы исправили недоделки в ее жилом комплексе.

- Я очень надеюсь, что будет произведена работа над ошибками в введенных в эксплуатацию ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский». Там каждая квартира должна была быть с отделкой, - сообщила Андреева ЗАКС.Ру.

Она отметила, что Беглов согласился с тем, что проблем с домами ГК «Город» и других застройщиков много.

-  Пока я очень настороженно отношусь ко всему, что сегодня услышала. Но очень надеюсь, что будет положительная динамика, - добавила активистка.

Алла Андреева уже известна в Петербурге. Она выступала не только на митингах обманутых дольщиков, но и на акциях КПРФ, шла от компартии на выборы в ЗакС в 2016 году. Ее оппоненты в среде дольщиков часто используют этот аргумент против Андреевой: якобы вся ее активность – пиар в политических целях.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, фамилию которого активистка озвучила перед президентом Путиным, новый – теперь уже всероссийский – виток популярности Андреевой воспринял как часть кампании в свой адрес. Действительно, в СМИ и Telegram-каналах вице-губернатору в последнее время часто перемывали кости. Некоторые эксперты связывают это с борьбой за места при новом градоначальнике в Смольном. На фоне этого выступление экс-дольщицы, которой выпал редкий шанс выступить на пресс-конференции президента, выглядит подозрительно.

Утром 21 декабря Албин опубликовал большой пост в Facebook, в котором назвал речь Андреевой «тяжелой артиллерией» черного пиара в свой адрес.

«Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики,ожидания которых Вы обманули», - написал вице-губернатор.

Он также заявил, что не станет сотрудничать с Андреевой, а если это будет стоить ему отставки, готов уйти.

Вскоре посты в поддержку чиновника написали депутаты петербургского Законодательного собрания от демократической оппозиции Оксана Дмитриева, Максим Резник и Борис Вишневский, назвавшие выступление Андреевой «заказным» и «атакой на Игоря Албина». 

Партия роста даже выпустила заявление от лица своей парламентской фракции: «Выступление Аллы Андреевой явно носит заказной характер и наносит вред не только движению обманутых дольщиков, но и любым другим институтам гражданского общества, потому, что содержит вопиющую несправедливость в оценке действий чиновников. Игорь Албин является наиболее эффективным и политически ответственным вице-губернатором, для которого интересы людей - это не пустой звук», - говорится в нем. 

Сергей Еремеев



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2:15    
0-24
Когда не будет обманутых дольщиков, тогда не будут убивать их активистов и тогда не будет и гунявых невразумительных мычаний посторонних гундосов.

0:24   гундос  
какая-то мутная бабенка

Страница 1-ая (всего: 1)
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