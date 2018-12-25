Глава комитета по инвестициям Бабюк ушла в отставку

После семи лет работы в Смольном председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк написала заявление на увольнение, сообщил ЗАКС.Ру источник в администрации Петербурга.

По имеющейся информации, заявление об уходе было написано неделю назад. Врио губернатора удовлетворил его во вторник, 25 декабря. В пресс-службе комитета по инвестициям сообщили, что смогут дать комментарий по этому вопросу позже.

Бабюк пришла на работу в комитет в 2011 году, а уже в следующем году возглавила его, придя на смену ушедшему в «Газпромбанк» Алексею Чичканову.

За годы руководства комитетом не были реализованы несколько крупных инвестиционных проектов, анонсированных Бабюк. Среди них - реконструкция Апраксиного довора под креативный кластер и строительство трамвайной сети до Петергофа.

Комитет по инвестициям и его руководителя неоднократно критиковали оппозиционные активисты и градозащитники. Летом 2018 года, не добившись встречи с Бабюк, защитники парка Интернационалистов сделали ее картонную копию и принесли на свою акцию. Позже активисты смогли добиться отмены контракты города и компании «Оптима», которая планировала построить в парке торговый центр.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.