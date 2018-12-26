Вишневский: "Лидер" дольщиков Головко сдал Шитик полиции

Именующий себя "лидером" обманутых дольщиков Петербурга Александр Головко был крайне разочарован появлением активистки Шахназ Шитик на организованной им встрече "жертв" нерадивых строителей горожан в офисе "Яблока", в связи с чем с истерикой вызвал полицию и заявил о мелком хулиганстве, якобы свершенным женщиной. Свет на события минувшего вечера пролил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Приехавшие на место "правоохранители", основываясь лишь на единичном показании Головко, силой скрутили женщину и повезли в 78 ОП, где, по сообщениям свидетелей, Шитик избили и унизили. Имеется также видеозапись, подтверждающая сей факт. Силу полицейские не рассчитали, поэтому активистку пришлось увезти в Александровскую больницу, где ей наложили шину на ушибленную руку. Однако после посещения врачей её доставили обратно в отдел.

Фото: Telegram-канал Бориса Вишневского

Приехавший в ОП Вишневский попытался выяснить, в чем конкретно обвиняют Шитик, однако в ответ ему лишь кратко сообщали о том, что все сведения об инциденте содержатся в неких "рапортах".

На данный момент известно, что Шитик инкриминируют ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, связанное с неповиновением полиции). Статья предполагает "взыскание" в виде штрафа либо ареста до 15 суток.

"Питерское "Яблоко" поведением г-на Головко возмущено до крайности. Ноги его больше не будет у нас в офисе ни в каком качестве. Возможно, он еще ответит за заведомо ложный донос на Шахназ", - негодует Вишневский.

"Никаких противозаконных действий Шахназ Шитик не совершала. Чем руководствовался Александр Головко в своих безобразных действиях, остаётся неизвестным. Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Яблоко» считает выходку господина Головко верхом цинизма и вызывающим пренебрежением всеми возможными нормами этики. Мы заявляем, что доступ в офис петербургского «Яблока» для Головко закрыт навсегда, причём вне зависимости от того, в каком качестве он пожелает там появиться", - вторят Вишневскому соратники по партии.

В поле зрения полиции Шитик попадала не единожды. В первый раз её попытались задержать на митинге против повышения пенсионного возраста 16 сентября в Свердловском саду, но действу воспротивились участники мероприятия, отбившие женщину из рук ОМОНа.

Во время неудачного задержания полицейские наступили женщине на грудь, и с ушибом ее увезли в больницу. Правоохранители дежурили у ее палаты, а ночью задержали, едва она вышла на улицу. Из 78 ОП ее затем на скорой увезли снова, а после – опять подкараулили и забрали в тот же самый отдел.

В последний раз Шитик на 20 суток арестовали за акцию "Путин едет на пенсионерах".

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