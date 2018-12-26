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13:01

Песков: Отставка Албина не связана с пресс-конференцией Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил агентству "Говорит Москва", что уход вице-губернатора Игоря Албина из Смольного никоим образом не является следствием прошедшей пресс-конференции Владимира Путина.

"Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга", - известил он.

Вместе с Албиным, напомним, ушёл и вице-губернатор Михаил Мокрецов. Днем ранее занимаемого поста лишилась также председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Увольнение Албина, вероятно, связано с со скандалом вокруг проблем дольщиков Петербурга. Конфликт достиг эскалации после того, как на большой предновогодней пресс-конференции Владимира Путина "рязанская" журналистка Алла Андреева указала на некомпетентность ставшего уже "экс" вице-губернатора. Постфактум инцидента чиновник заявил о том, что женщина на его фоне устроила самопиар, назвав озвученную ей информацию клеветнической.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:18    
Мэрии, где Путин работал, в Питере давно нет, а вопросы до сих пор с кем-то связаны.

13:08    
Все совпадения случайны. По состоянию здоровья ушел что-ли?

Страница 1-ая (всего: 1)
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