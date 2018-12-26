Партия роста считает необходимым изъять особняк Черкасского у собственника

Депутаты фракции Партия роста петербургского Заксобрания обратились к врио градоначальника Александру Беглову с просьбой поручить КГИОП начать процедуру по "спасению" памятника архитектуры, особняка князя Алексея Черкасского, из рук нерадивого владельца, бросившего здание.

Парламентарии сетуют, что не успели здание отреставрировать после первого пожара, случившегося 23 октября, как уже 24 декабря дом вновь охватило пламя. И вновь причина - недосмотр и "наплевательское отношение" к объекту владельца.

Напомним, собственником особняка является совладелец холдинга "Адамант" Борис Берсон. Внимание Берсона к памятнику архитектуры ранее пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пока пребывающий в Израиле бизнесмен никак себя не проявил.

"В соответствии с п.1 ст. 54 ФЗ "Об объектах культурного наследия РФ" в случае, если собственник объекта культурного наследия не выполняет требований к сохранению такого объекта или совершает действия, угрожающие сохранности данного объекта, в суд с иском об изъятии у собственника может обратиться региональный орган охраны объектов культурного наследия. В связи с вышеизложенным просим вас дать поручение КГИОП инициировать процедуру изъятия культурного наследия "Особняк Черкасского" у собственника здания", - просят в Партии роста и.о. губернатора.

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