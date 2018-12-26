Заявившая о ненужности молодежи государству Ольга Глацких подала в отставку

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщил блогер Сергей Колясников.

В опубликованном блогером заявлении Глацких указано, что она просит предоставить ей отпуск до 9 февраля с последующим увольнением. В комментарии чиновница заявила, что решила уйти, считая недопустимым «подставлять губернатора Свердловской области» Евгения Куйвашева. На главу региона, считает Глацких, «идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков», связанных с ее именем.

После ухода с госслужбы чиновница намерена продолжить работу с молодежью, но в каком конкретно качестве – не раскрывается. «Я говорила, что не брошу и не предам ребят - так и будет», - подчеркнула Глацких.

Глацких оказалась в центре скандала в начале ноября, когда на встрече с волонтерами заявила, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Ее отстранили от должности, но в итоге она вернулась к работе. Куйвашев объяснил это словами «люди имеют право на ошибку». При этом возглавляемый Глацких департамент в ближайшее время будет упразднен, а его функции перейдут к региональному министерству образования.