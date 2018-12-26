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26 декабря, 18:53

Беглов заявил о необходимости перезагрузки работы с инвесторами

Врио губернатора Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге заявил, что городу требуется «перезагрузка» всей системы работы с инвесторами, сообщили в Смольном.

Петербургу необходимы новые отрасли экономики, которые смогут обеспечить высокие темпы роста и рабочие места, считает Беглов. По словам градоначальника, город нуждается в проектах в области транспорта и энергетики, а также по созданию современной городской среды. «Необходимо заниматься городом, но не забывать, что у нас есть большое историческое наследие», – подчеркнул Беглов, добавив, что в Петербург нужно привлекать федеральные инвестиции.

Также обсуждался вопрос о новых правилах размещения наружной рекламы. Беглов поручил профильным комитетам поработать над поправками в законодательство с учетом мнения бизнеса. Он подчеркнул, что наружная реклама не должна мешать горожанам, особенно в спальных районах, и «влиять на безопасность».

Накануне, 25 декабря, в отставку ушла председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Ее часто критиковали за нереализованные проекты, среди которых – новый зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Удельная» и реконструкция Апраксина двора. ЗАКС.Ру рассказал, за что еще критиковали Бабюк, и чем был недоволен Беглов.

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Фото: пресс-служба Смольного



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