Врио захотел инвестиций без Бабюк

Председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк 25 декабря ушла в отставку. К ее увольнению и расформированию комитета уже несколько месяцев призывали депутаты ЗакСа. В последний рабочий день чиновницы глава города Александр Беглов публично объяснил, что его не устраивает в работе подчиненной.

фото: gov.spb.ru

Ирина Бабюк проработала в Смольном около семи лет - почти весь срок правления Георгия Полтавченко. Она пришла в комитет по инвестициям в 2011 году, а уже через год возглавила его. Слухи о ее грядущей отставке появились вскоре после того, как губернаторский кабинет занял Александр Беглов. Как человека Полтавченко Бабюк стали называть одним из главных претендентов на увольнение.

По данным ЗАКС.Ру, Бабюк написала заявление об уходе по собственному желанию. Эта бумага неделю пролежало на столе у главы города, и была подписана 25 декабря. В комитете по инвестициям факт увольнения не подтверждали вплоть до обнародования информации об отставке в Twitter руководителя пресс-службы Смольного Андрея Кибитова.

Однако уход Бабюк нельзя назвать тихим. Утром все того же 25 декабря глава города жестко раскритиковал работу комитета по инвестициям, то ли оправдывая ротацию кадров, то ли делая назидание новому руководству. Главная претензия Беглова – неправильно расставленные приоритеты: вместо создания новых, «высокотехнологических» рабочих мест возводятся кварталы жилья практически без социальной инфраструктуры.

- Уже разрешенных к жилищной застройке земель с 2019 по 2024 год выделено более 20 млн квадратных метров. Это серьезная цифра, чтобы обеспечить их социальными объектами – возьму только три позиции: школы, детские сады и поликлиники – нужно 200 млрд рублей. Деньги немаленькие, - заявил Беглов.

Глава города посетовал, что Петербург проигрывает Москве, Татарстану и Ленинградской области по уровню инвестиций на душу населения.

- Посмотрим на последние инвестиции, просто цифры. Они существенного влияния на нашу экономику не имеют. 498 договоров аренды земельных участков на инвестиционных условиях, доход от аренды составляет 3,8 млрд рублей. Результат: накопленная задолженность составляет 13 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей являются безнадежными взысканиями, - продолжил Беглов.

О необходимости совершенствования инвестиционной политики он говорил и раньше. Например, когда заявлял о готовности менять «структуру органов власти» на открытии III Ежегодного инвестиционного форума 12 ноября.

Бабюк часто критиковали за нереализованные проекты. Среди них - транспортно-пересадочный узел «Удельная», новый зоопарк, преобразование Апраксина двора в креативный кластер.

Управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина взаимодействовала с Бабюк по вопросу возведения колеса обозрения. Хотя этот опыт оказался неудачным, у Шарыгиной осталось приятное впечатление от совместной работы:

- Я благодарна Ирине за то, что она оказала нашему сумасшедшему (в хорошем смысле слова) проекту ту поддержку, которая была в ее силах на тот момент времени. Я знаю, что есть другие проекты, которые получили помощь и серьезное содействие со стороны комитета по инвестициям и которые были реализованы благодаря Ирине Бабюк. Что касается неверной расстановки приоритетов - комитет уделял внимание проектам, которые привлекали максимальный объем инвестиций в город, а это всегда скандальные истории, странно, если бы большие деньги не вызывали больших эмоций.

Чем чаще возникали слухи об отставке Бабюк, тем больше ее ругали в Законодательном собрании. В последнее время - едва ли не на каждом заседании. Особенно часто с критикой выступали представители Партии роста. Лидер фракции Оксана Дмитриева связывает с деятельностью ушедшей главы комитета по инвестициям нехватку социальной инфраструктуры в районах новостроек.

- Все это последствия той инвестиционной политики, которую проводила Бабюк, когда земельные участки раздавались за копейки без торгов. Инвестор осуществлял жилищное строительство, а всю социальную инфраструктуру навешивал на город. Уже потом пытались придумать обременения через проекты планировки территорий и выдачу разрешений на приемку. Но это была попытка запрыгнуть в уходящий вагон отъезжающего поезда, - сообщила Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру.

Месяц назад Партия роста праздновала большую победу над Бабюк. Комитету по инвестициям под давлением общественности пришлось разорвать заключенный еще при губернаторе Полтавченко контракт на строительство торгового центра с океанариумом в парке Интернационалистов. Инвестору – компании «Оптима» - пообещали найти другой участок, а территорию в парке, на котором планировалось строительство, позже перевели в зону рекреации. До этого в Смольном больше года утверждали, что отменять постановление об аренде нет оснований.

Руководитель петербургского отделения Партии роста и помощник депутата Дмитриевой Павел Швец, координировавший действия защитников парка, неоднократно пытался организовать встречу Бабюк с местными жителями. Когда Швец понял, что все попытки тщетны, он анонсировал встречу с чиновницей и принес на нее распечатанное на картоне ростовое фото председателя комитета по инвестициям. «Картонная Бабюк» стала мемом для петербуржцев, защищавших свои скверы и парки от инвестиционных проектов Смольного, а парк Интернационалистов – первым успехом в череде побед гражданского общества над инвесторами.

Некоторые победы, как в случае с территорией в устье реки Смоленки, отмечались после поправок депутатов в закон о ЗНОП, некоторые - после заявлений чиновников о недопустимости строительства на месте зеленых зон. Бытует мнение, что врио губернатора и депутаты-единороссы делали эти шаги навстречу гражданскому обществу, желая поправить собственную репутацию. Но в неловком положении оказывалась опять-таки Бабюк, чей комитет последовательно отстаивал необходимости реализации тех или иных проектов на месте зеленых зон. Как выразилась депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комитет по инвестициям в последнее время «маниакально» стремился застроить каждое свободное пятно.

На последнем заседании петербургского парламента в 2018 году был принят в первом чтении проект регионального закона «О территориях со специальным статусом». Он регламентирует появление на карте Петербурга особых территорий, инвестиционную политику на которых будут утверждать депутаты. При принятии документа снова ругали комитет по инвестициям. Справедросс Алексей Ковалев даже призвал его расформировать, заявив, что комитет «шакалит по углам и отнимает у города все, что плохо лежит».

Радикальное предложение упразднить комитет тоже звучит не впервые. Помимо представителей «Справедливой России» за его расформирование, в частности, выступала Оксана Дмитриева.

- Его функции должны быть разделены между комитетом по строительству и объединенным комитетом по экономической политике и промышленности, - уверена председатель фракции Партия роста.

Александр Беглов удовлетворять желания оппозиционных депутатов пока не намерен. Вопроса о расформировании комитета на повестке дня не стоит, а исполнять обязанности его главы поручено Евгению Васильеву, бывшему заместителю Бабюк и выходцу из руководства компании «ЛСР-Строй». Эта фирма была генподрядчиком одного из самых запоминающихся инвестиционных проектов эпохи Бабюк - частного трамвая «Чижик», запуск которого постоянно откладывали и в итоге перенесли на осень 2019 года.

Сергей Еремеев

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