Украина продлила запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действие запрета на въезд в страну гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет, передает УНИАН.

По словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, с начала введения военного положения на Украину не пустили 1616 граждан России, в том числе в областях на границе, где вводилось военное положение – 866 человек. Российская сторона отказала во въезде 351 гражданину Украины, добавил Яровой.

Накануне украинский совет нацбезопасности одобрил введение новых санкций против России, жо этого президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения. Въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили в конце ноября.

Меры приняли после того, как погранслужба ФСБ России 25 ноября с применением оружия задержала украинские корабли в Керченском проливе. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.