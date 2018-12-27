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9:41

Украина продлила запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действие запрета на въезд в страну гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет, передает УНИАН.

По словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, с начала введения военного положения на Украину не пустили 1616 граждан России, в том числе в областях на границе, где вводилось военное положение – 866 человек. Российская сторона отказала во въезде 351 гражданину Украины, добавил Яровой.

Накануне украинский совет нацбезопасности одобрил введение новых санкций против России, жо этого президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения. Въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет запретили в конце ноября.

Меры приняли после того, как погранслужба ФСБ России 25 ноября с применением оружия задержала украинские корабли в Керченском проливе. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

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9:57    
Те россияне, которые не проедут на Украину, они же туда деньги не привезут и не потратят на проживание, транспорт, еду и тд. И это при нищем-то бюджете Украины...А сотни тысяч украинских граждан-рабочих ежедневно создают блага для России, тратят деньги и тд. Почувствуйте разницу, как в Одессе говорят! Россия, наоборот, облегчила и приезд украинцев на работу, и получение российского гражданства в условиях демографического кризиса и нехватки из-за этого трудовых ресурсов!

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