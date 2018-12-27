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11:27

Жители квартала Полюстрово 24-27 пригласили Беглова пройтись по бездорожью

В электронную приемную администрации врио губернатора Петербурга Александра Беглова отправили более 70 писем от жителей квартала Полюстрово 24-27, недовольных благоустройством и социальной инфраструктурой своих жилых комплексов,  сообщил ЗАКС.Ру местный активист Глеб Панов.

«Мы, как жители квартала Полюстрово 24-27 просим Вас приехать к нам и лично посмотреть, как живут жители нашего Квартала, где нет дорог (даже временных), благоустройства, социальной инфраструктуры, зелёных насаждений, где процветает незаконный бизнес, стоят гаражные кооперативы, появляются несанкционированные свалки, куда свозят грязный снег со всего города во временное снегохранилище», - говорится в письмах.

Их отправили жители жилых комплексов «Пифагор», «Ландыши», «Город Мастеров», «Фламинго», «Медалист» и дома по адресу Полюстровский проспект, 71.

- Мы сделали общую сеть. Я веду квартальную группу [в соцсети «Вконтакте»]. Все ЖК распространяют из нее информацию, делают репосты с текстом общего обращения. У нас все дома новые, мы все друг друга знаем и хорошо общаемся, - объяснил Панов.

По его словам, полюстровцы пытаются достучаться до нового главы города во второй раз. Они уже писали подобные обращения вначале октября, когда Беглов только появился в Смольном. Никакой положительной реакции от городской администрации не последовало.

- Беглов перекинул наши сообщения на аппарат [вице-губернатора Игоря] Албина. Аппарат Албина скинул на все профильные комитеты, а оттуда пришли ответы отписочного характера, - вспомнил Панов.

Активисты продолжают отправлять письма в приемную главы города.

Напомним, 26 декабря стало известно об отставке вице-губернатора Игоря Албина.



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14:09    
Да-а-а, а вот старый-то губернатор-жлоб целых ДВА раза на метро ездил.
Вот было-то времечко!

13:18    
Предлагаю вернуть смертную казнь - высшую меру СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - как её называли в первые годы советской власти. А суд назывался - НАРОДНЫЙ.   Вот и думайте, как защитить свои социальные права.

12:38   Гази  
Беглов должен по человечески приехать и посмотреть какие там ямы в проездах, страшные гаражи и нелегальные шиномонтажи которые не могут побороть! Обещают только спроектировать благоустройство к 2020 году! только спроектировать! Ну какой год и век сейчас на дворе, что две дороги и десять фонарей проектируются в течении двух лет, когда это за неделю можно все посчитать и отрисовать! А строить будут 10 лет наверно? Кстати Беглов обещал полтора месяца назад совершать объезды кварталов новостроек, что-то не видно как он ездит.

12:12    
Вообще-то в северном городе, таком, каким является Петербург, должны существовать специально выделенные места для выгрузки убранного снега достаточной площади и на разумном расстоянии друг от друга.
Администрация города стремится застраивать каждый пятак земли, тогда пусть складируют снег с улиц у себя на территории Смольного.

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