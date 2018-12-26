Человек-пиар покинул Смольный

Бакланы, ответ Навальному, уборка снега и «дни истории» – правительство Петербурга покинул самый яркий его представитель. Игорь Албин катался на мотоцикле, запускал флэшмоб и строил стадион. Он был самым узнаваемым и энергичным из петербургских вице-губернаторов, за что его постоянно обвиняли в желании «попиариться».

Из прощального заявления Игоря Албина стало известно, что последние два с половиной месяца своей работы в правительстве Петербурга он считал «переходным периодом». Переходным не только для города, который от бывшего градоначальника Георгия Полтавченко достался врио губернатора Александру Беглову, но и к новой жизни самого Албина. Вскоре после появления в Смольном нового руководителя вице-губернатор написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Лёха, хорош»

Бывший министр регионального развития Игорь Слюняев переехал в Петербург для работы в региональном правительстве в ноябре 2014 года. К этому времени он уже месяц был Албиным – экс-министр и будущий вице-губернатор решил взять фамилию своих предков, ознакомившись с результатами генеалогического исследования.

Албину досталась строительная сфера с багажом проблем, главная из которых – стадион-долгострой на Крестовском острове. Суперсовременную крытую арену с выдвижным полем начали строить в 2007 году. Управлявшая в то время городом Валентина Матвиенко обещала, что «Зенит» начнет играть на новом стадионе уже в 2009 году. В итоге ввод в эксплуатацию отложили до конца 2016-го, а первую игру – до 2017 года.

Депутат Заксобрания от Партии роста Оксана Дмитриева, тем не менее, полагает, что Албин сыграл существенную роль в том, что объект вообще успели сдать к чемпионату мира в России.

«Путем огромных личных усилий он осуществил реализацию фактически провального проекта - достройку стадиона, который, напомню, к моменту прихода Игоря Албина уже стоил 38 миллиардов рублей и подрядчики постоянно срывали сроки сдачи объекта», — считает Дмитриева.

Вскоре после двух первых матчей «Зенита» новую арену пришлось закрывать на ремонт. Меняли непригодный газон, чинили лифт, латали протекающую крышу. Когда издание «Спорт день за днем» в августе 2017-го спросило у Албина про неисправность кровли, он объяснил, что крыша протекает, потому что «известная птица-баклан своим мощным клювом» разрушает светоотражающую пленку. Эта и многие другие реплики Албина в СМИ сделали его самым медийным членом правительства 2017 года по версии "Медиалогии". Над «бакланами» петербургского вице-губернатора смеялась вся страна, а Албин только через полтора года признался, что выдумал эту историю для отвлечения общественного внимания от городских проблем.

«Мне позвонил [пресс-секретарь Смольного] Андрей Кибитов. Надо было переключить городскую повестку с двух вопросов. Болельщики «Зенита» готовили неприятные кричалки для Смольного, а параллельно гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении. В это время мой пресс-секретарь Елена Михина пришла с очередным интервью. А мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в городе, в стране. Я пишу, думаю, как бы отвлечь. Тукан, чайка… о, баклан! Своими мощными клювами он разрушал пленку, а предыдущий подрядчик не создал птицезащиту», - рассказал Албин на церемонии вручения награды «Рейтинг влиятельности-2018».

Футбольные фанаты, которых упомянул чиновник, прозвали новый стадион «Распил-ареной». На его строительство по официальным данным ушло не менее 43 млрд рублей. Значительная часть этих денег была выделена из бюджета города. При этом изначально планировалось, что стадион будет стоить в шесть раз дешевле.

Алексей Навальный снял видео о тратах на петербургский стадион. По подсчетам политика, сумма всех смет по объекту превышает 48 млрд рублей.

«Если поделить эту сумму на всех граждан России, то получается, что каждый из нас, включая стариков и малолетних детей, заплатил за стадион 328 рублей», - отметил Навальный.

Хотя фамилия Албина в обличительной речи оппозиционера упоминалось только один раз и вскользь, вице-губернатор решил ответить лидеру Фонда борьбы с коррупцией в своем Telegram-канале. Чиновник назвал своего оппонента «треплом» и предложил ему «взять лопату в руки».

«Лёха, хорош брехать! Сидишь в гриме по центру экрана, в комнате, напоминающую место, куда «народная тропа не зарастет», руками активно жестикулируешь, немигающими глазками сверкаешь – непыльная работка, и главное времени свободного море», - написал Албин.

Навальный отреагировал и в еще одном видео назвал чиновника «дармоедом и нахлебником», пообещав обратиться в правоохранительные органы с требованием проверить информацию о коррупции на стадионе. Албин ждал больше года и в первый же день после увольнения написал во всех соцсетях, в которых зарегистрирован, что его приглашение остается в силе и он ждет оппозиционера на стройке: «Готов рассказать о технике безопасности, поделиться средствами индивидуальной защиты! На первую же стройку снова позову».

Он всегда старался быть интерактивным. Однажды пообещал в своем микроблоге в Twitter, что жители города сами выберут постоянное название для нового стадиона, который на время мирового первенства назвали «Санкт-Петербург ареной». В итоге, никого не спросив, дом футбольного клуба «Зенит» назвали «Газпром ареной». Албин написал в Twitter, что сожалеет об этом.

Лопата и кобура

В конце января 2015 года Албин в пять часов утра совместно с лидером движениям «Красивый Петербург» Красимиром Врански расчищал от снега двор дома Довлатова на улице Рубинштейна. К этой акции тоже привела активность в соцсетях. После критики общественников за плохую работу коммунальных служб Албин, дискутируя в Facebook с блогером Павлом Смоляком, призвал петербуржцев самим убирать свои дворы. В ответ жители города создали на сайте Change.org петицию с требованием отправить Албина в отставку.

Свою уборку на улице Рубинштейна вице-губернатор преподнес как часть флэшмоба Snow Shovel Challenge. Помимо самого Албина и депутата-справедросса Олега Нилова, никто из селебрити не откликнулся на предложение выходить на улицу и убираться на камеру.

В том же январе 2015 года на одном из совещаний журналисты заметили на поясе у Албина кобуру. Чиновник объяснил, что любит стрелять в тире, но его пресс-служба поспешила сообщить журналистам, что на совещание он пришел с муляжом. Больше с кобурой на официальных мероприятиях вице-губернатора не замечали.

Албин и дольщики

Отдельная история – взаимоотношение вице-губернатора с жертвами долевого строительства. В марте 2016-го Албин сумел убедить обманутых дольщиков группы компаний СУ-155 прекратить голодовку. Четверо дольщиков, купивших квартиры в жилых комплексах «Каменка» и «Новая Каменка» пять дней голодали в приемной теперь уже бывшего депутата ЗакСа Ольги Галкиной. Они требовали встречи с губернатором Георгием Полтавченко, но на встречу пришел Албин, заверивший всех, что правительство возьмет под контроль строительство проблемных домов. На сегодня большинство петербургских долгостроев СУ-155 уже сданы, но по двум корпусам «Новой Каменки» работы продолжаются.

Албин встречался со многими инициативными группами обманутых дольщиков и даже переносил рабочее место своего подчиненного на одну из стройплощадок разорившейся ГК «Город». Бывший вице-губернатор в своем прощальном письме говорит, что за годы его работы были решены проблемы более 20 тысяч дольщиков, которые с 2016 года начали получать свое жилье. Те, чьи дома достроить не удалось, отставку Албина восприняли без сожалений.

Несмотря на позитивные результаты, о которых отчитываются в Смольном, в городе продолжаются протестные акции жертв ненадежных застройщиков. Например, в середине ноября 2018 года дольщики ЖК «Ижора парк» компании «Норманн» «заселились» в свой недостроенный дом. Люди несколько морозных ночей спали на раскладушках в неотделанных помещениях. Никакой огласки от властей эта акция, по словам ее организаторов, не получила.

«Полтора года мы числимся в проблемных объектах. Сроки ввода в дорожной карте регулярно ежеквартально переносятся. Работу Албина оцениваю как «никак». Надеюсь, что новый назначенный вице-губернатор более ответственно подойдет к своей работе», - рассказала ЗАКС.Ру дольщица ЖК «Ижора парк» Надежда Арно.

Проблема с обманутыми дольщиками в городе постепенно решалась, а Петербург был не единственным регионом, пострадавшим от действия нерадивых застройщиков, уверен депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Он сам неоднократно участвовал в митингах дольщиков и в то же время положительно отзывался о работе Албина, которого он считает самым активным и неравнодушным из петербургских вице-губернаторов.

«Проблема была создана не Албиным. Что может город сделать для обманутых дольщиков? Найти инвестора, который будет достраивать их объекты, а не строить жилье для обманутых частными компаниями. Где-то удавалось найти инвесторов, где-то – нет. Естественно, в этой сфере много проблем, но покажите мне регион, где их нет», — прокомментировал Вишневский.

Последним рабочим днем чиновника в Смольном было 25 декабря. В самом конце заседания правительства врио губернатора Беглов начал резко критиковать строительную отрасль, за которую отвечал Албин. Вспомнил и про дольщиков, хотя в основном говорил про нехватку социальных объектов. Ставил в пример Крымский мост, который «за два года построили», и назвал безобразными темпы развития метрополитена.

«До сих пор не построено 20 школ, 20 детских садов, 18 поликлиник и диспансеров, 3 жилых дома, 4 спортивных сооружения, 3 дороги, 6 объектов культуры и искусства», - продолжал Беглов.

Албин промолчал, но тем же днем запостил у себя в соцсетях позитивную информацию о соцобъектах, построенных и введенных в эксплуатацию в уходящем году.

Запомнить вице-губернатора Албина можно не только как политического шоу-мэна и вечного переговорщика с дольщиками. Он сумел достойно проявить себя и в критический для города момент. После случившейся 31 октября 2015 года трагедии над Синайским полуостровом, унесшей жизни 224 человек, Смольный делегировал его для общения с родственниками пассажиров и экипажа разбившегося самолета А-321. Вице-губернатор провел несколько дней в оперативном штабе вместе со спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым и главой комитета по инвестициям Ириной Бабюк, успокаивая убитых горем людей. Говорят, он также убедил губернатора Полтавченко отменить развлекательные мероприятия, запланированные ко Дню народного единства.

Социальные сети

Албин был самым живым и открытым из чиновников Смольного времен Георгия Полтавченко. Большинство из них давно забросили свои Twitter-аккаунты, а Албин активно поддерживал и микроблог в Twitter и другие страницы в соцсетях. Он не только постил в них отчеты о работе и поздравления с праздниками, но и не стеснялся размещать личные фото. На одних он, одетый в кожаную куртку, вместе с байкерами закрывал мотосезон, на других – с обнаженным торсом обнимал пса на лоне природы.

Каждое утро Албин рассказывает своим подписчикам об исторических событиях, связанных с той или иной датой: от хождений героев времен крещения Руси до операций Великой Отечественной войны. Со временем рубрика «День в истории России от Игоря Албина» стала появляться не только в соцсетях чиновника, но и на стартовой странице браузеров при подключении к wi-fi петербургского метрополитена.

Ушедший вице-губернатор использовал социальные сети и для личных заявлений. Он пытался защититься от «черного пиара» после выступления на большой пресс-конференции президента Путина активистки Аллы Андреевой, пожаловавшейся, что при попустительстве Албина летом 2017 года ее дом ввели в эксплуатацию недоделанным. Албин писал, что против него ведется информационная кампания, а с участвующей в ней Андреевой он контактировать не намерен и если надо готов расплатиться за свою несговорчивость и уйти в отставку.

Уже после отставки экс-чиновник выложил в Facebook и Telegram - который не вел с апреля 2018 года - прощальное письмо. В нем он в частности попросил подконтрольные Смольному СМИ «не плевать в спину» уходящим чиновникам и «не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи». Главе города Албин пожелал победы на выборах, депутатам и градозащитникам сказал спасибо за «со-работничество», а ветеранов и блокадников поблагодарил за победу.

«Спасибо за доверие! Санкт-Петербург, я люблю тебя!», - закончил свой пост Албин.

За день его прокомментировали почти две сотни человек. Одни благодарили за работу, другие – припомнили бакланов и посоветовали трудоустроиться в ОСК.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.