Албин: Я попросил о своей отставке сразу после назначения Беглова

Ушедший с поста вице-губернатора Петербурга Игорь Албин, сообщил, что последние два с половиной месяца работал в Смольном по устной договоренности с врио губернатора Беглова, который попросил остаться на своем месте на время «переходного периода».

«Уважаемый Алекcандр Дмитриевич, я просил о своей отставке сразу после назначения Вас ВРИО губернатора Санкт-Петербурга, в первой декаде октября 2018 года. Вы попросили меня остаться на переходный период. Об этом же меня попросил и Георгий Сергеевич Полтавченко. Переходный период завершен», - написал Албин в своем открытом письме к главе города, петербуржцам и депутатам Заксобрания.

Албин также попросил Беглова убедить «координируемые СМИ» не плевать ему в спину. Журналистов экс-вице-губернатор попросил быть хоть чуточку добрее к чиновникам.

«Не все было плохо в Санкт-Петербурге за последние семь лет. Были победы, были и ошибки. Мы работали честно и с полной отдачей на благо петербуржцев (ленинградцев). В России говорят: ошибок не совершает лишь тот, кто ничего не делает. Городу необходима преемственность во власти», - отметил Албин.

Напомним, в Смольном объявили об отставке Албина утром 26 декабря. Также врио губернатора удовлетворил просьбу об увольнении другого вице-губернатора Михаила Мокрецова. Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что заявление об отставке писал и вице-губернатор Александр Говорунов, но Бегловым оно так и не было подписано.

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