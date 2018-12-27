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11:50

В Петербурге "бессрочника" задержали за акцию с плакатом "Путин нехороший"

Утром 27 декабря полицейские задержали активиста Илью Ткаченко в общежитии, где он проживал, сообщили ЗАКС.Ру участники инициативы "бессрочный протест".

Сейчас Ткаченко находится в 34 отделении полиции. Более часа с ним не могли связаться.

По информации Группы помощи задержанным, причиной интереса полиции была акция "бессрочного протеста" 24 декабря у метро "Черная речка".

"Там проходило одиночное пикетирование одного из активистов бессрочного протеста, Илья Ткаченко был в группе поддержки, но был задержан тоже, но тогда отпущен вместе с остальными задержанными", - говорится в Telegram-канале Группы помощи задержанным.

Участник группы Александр Миронов в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что активисту могут вменить нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Напомним, 24 декабря трое "бессрочников" планировали по очереди стоять в одиночном пикете с плакатом "Путин нехороший". Акция продлилась 19 минут, после чего активистов задержала полиция.

Ткаченко неоднократно попадал в полицейские отделения из-за пикетов "бессрочного протеста". Поздно вечером 4 декабря его вместе с двумя товарищами рядом с 78 отделением полиции избили неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие крикнули: "Сидите дома".

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14:37    
14:25 Если бесит, что страна живёт только за счёт цен на сырьё на внешнем рынке, то попробуй задаться вопросом: кто 18 лет поддерживает именно такой формат экономики в стране? Почему нет необходимых инвестиций в развитие собственной промышленности?

14:30    
13:19 Когда тебя прихватят просто так, по случаю, сразу припомнишь все свои права. Даже те, которые тебе не положены.

14:26    
для 14.08.
Молодец!

14:25    
14:08. Меня просто бесит, что в сегодняшней России всего лишь 2%(!!!!!!!!!!!!!!!!) населения-газовики и нефтяники формируют 45%(!!!!!!!!!!) бюджета страны, а остальные то 98% населения чем заняты...хреном груши околачивают и по пикетам ходят вместо работы! В абсолютном же большинстве стран бюджет формируется гражданами равномерно! Потому в митингах, пикетах за права, свободы должны иметь право участвовать исключительно те, кто на 100% исполнил свои обязанности, о которых я чуть ранее упомянул!  А не всякие маргиналы-тунеядцы, изгои, экстремисты, политические прозападные провокаторы и другие мрази!

14:08    
13-19
Товарищ, понял Вас, но ведь Вы практически цитируете определение "нового человека" и общественных отношений при коммунизме. Это весьма туманная и отдалённая перспектива. А сейчас, в период дикого капитализма, или, даже, колониализма, да и в любой период, человек имеет право говорить ВСЁ, что прямо не запрещено. Например, этот парень видит разносторонний бардак в стране и, полагая что за порядок отвечает старший, говорит, что он плохой. С этим можно не согласиться, но наказывать-то за что? Так можно и ст. 58 вернуть, и прочие загибы. Вот посудите сами: хорош ли хозяин, который годами позволяет нелегальным мелким уличным торговцам воровать у нас с Вами и из казны миллиарды руб. налогов и аренды, а на мелкого пикетчика реагирует в течение 19 минут??? Соглашусь, Вы правы в том, что необходимо чёткое и полное исполнение обязанностей. А как быть, если кто-то не исполняет то, что обязан делать для Вас? Уверен, что Вы активно проявите неудовольствие. Этот пикетчик выбрал самый спокойный и гуманный способ реагирования - одиночный пикет. Возможно он неправ в понимании причин нашего бардака, но он имеет реальное право высказать любое своё мнение.

13:19    
13:09 Откликаюсь на Вашу просьбу! Права, свободы - это всё иллюзия, миф по всему миру, фикция! Я выступаю за неукоснительное выполнение каждым гражданином своих КОНКРЕТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ перед Отечеством, обществом, семьёй и др. Отлично работать, платить налоги, вести нравственный образ жизни, отслужить в армии и тд. Чёткое и полное исполнение ОБЯЗАННОСТЕЙ в 1000 раз важнее и полезнее виртуальных прав и свобод!

13:09    
12-26
Дружок, как ты отстал от жизни! Хохол - наш брат и совсем не бездельник. Бензопилы Дружба остались в далёком прошлом, сейчас в ходу западные, и они реально лучше. На лесоповалах работают в основном иностранцы, а лес вывозят за границу, поэтому помогать России надо не с древесиной, а с прекращением разбазаривания ресурсов и в том числе и леса.
 И, если ты не платный провокатор, то я не понял, ты что - против свободы слова в нашей стране??? Ответь, если сможешь.

12:26    
Отправить этого хохла-бездельника на лесоповал, дать ему бензопилу "Дружба", пусть поможет России с древесиной!

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