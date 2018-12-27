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13:26

Амосов попросил Беглова защитить от застройки Муринский парк

Депутат Заксобрания Михаил Амосов 26 декабря отправил обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой не допустить строительство в Муринском парке.

«В настоящее время Муринский парк стал популярным местом для проведения досуга у жителей Калининского района и всего города. На территории парка проводят спортивные мероприятия, праздничные мероприятия, устраиваются пикники. При строительстве очередного объекта на территории Муринского парка будет ограничен проход на территорию парка со стороны Северного проспекта», - отметил депутат в своем обращении.

Строительство планирует вести компания «Анна нова», которая уже возвела в Муринском парке спортивный комплекс Nova Arena. Инвестор получил от Смольного 2 га земли, юридически не являющихся частью рекреационной зоны, для строительства нового «объекта спорта» рядом с действующей ареной.

Амосов обратил внимание Беглова на то, что неподалеку работает еще около 10 спортивных объектов помимо Nova Arena.

Депутат предложил главе городу поддержать инициативу о включении участка, на котором планируется строительство, в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что позволило бы защитить парк от нового строительства. Ранее Амосов выступал с этим предложением во время обсуждения закона о ЗНОП в ЗакСе, но депутаты «Единой России» не стали его поддерживать и инициатива не прошла.



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14:20    
13-49
Это всё - детали. Парк длинный. Должна быть воля не к продаже земли из парка, а к созданию полноценного парка. Тогда и проходы появятся и прочее. А если депутат требует то, что надо людям, а не вредителям, то это не популист, а заступник. А вот Едро проголосавало однозначно и открыто против требований людей, т.е. антипопулистски (в переводе с латыни - антинародно).
Амосову - моё уважение, а едру - нет.

13:49    
Чистый пиар на внутрисмольнинской движухе.
Никогда в Муринском парке по обе стороны Гражданского не было нормального прохода со стороны Северного.
Так, на всякий случай - г-н Амосов, Муринский парк от Северного проспекта отделает Муринский ручей.
На той стороне от Гражданского вы "обеспокоены" проходом, а что ж тогда не ратуете за снос гаражей вдоль Северного, от Руставели до Гражданского. Еще и заправки мешают пройти...
Со стороны Северного - нет парка.
Если уж о жителях заботитесь, а не конкурентов представляете, то требуйте больше обустроенных переходов и мостиков через ручей.
А то нашелся тут демагогический популист ...:))

13:39    
Почему депутаты Единой России против зелёных насаждений?  Ведь большинство их избирателей - за. Может эти депутаты не от этого народа?

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