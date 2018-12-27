Амосов попросил Беглова защитить от застройки Муринский парк

Депутат Заксобрания Михаил Амосов 26 декабря отправил обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой не допустить строительство в Муринском парке.

«В настоящее время Муринский парк стал популярным местом для проведения досуга у жителей Калининского района и всего города. На территории парка проводят спортивные мероприятия, праздничные мероприятия, устраиваются пикники. При строительстве очередного объекта на территории Муринского парка будет ограничен проход на территорию парка со стороны Северного проспекта», - отметил депутат в своем обращении.

Строительство планирует вести компания «Анна нова», которая уже возвела в Муринском парке спортивный комплекс Nova Arena. Инвестор получил от Смольного 2 га земли, юридически не являющихся частью рекреационной зоны, для строительства нового «объекта спорта» рядом с действующей ареной.

Амосов обратил внимание Беглова на то, что неподалеку работает еще около 10 спортивных объектов помимо Nova Arena.

Депутат предложил главе городу поддержать инициативу о включении участка, на котором планируется строительство, в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что позволило бы защитить парк от нового строительства. Ранее Амосов выступал с этим предложением во время обсуждения закона о ЗНОП в ЗакСе, но депутаты «Единой России» не стали его поддерживать и инициатива не прошла.

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