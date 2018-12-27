Росгвардия не намерена расторгать договор с мясокомбинатом "Дружба народов"

На протяжении следующих двух лет Росгвардия продолжит закупать продовольственную продукцию у главного "героя" антикоррупционного расследования ФБК мясокомбината "Дружба народов", уведомляет пресс-служба военного ведомства.

В Росгвардии отметили, что работа с не имеющем конкурентов комбинатом позволяет поставлять во все подразделения органа "качественные продукты, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки". Абсолютно весь поставляемый товар, подчеркнули в ведомстве, соответствует российскому ГОСТу.

"Работа с единственным поставщиком позволяет оперативно реагировать на внезапно возникающие служебно-боевые задачи Росгвардии с целью сосредоточения усилий в определенном регионе, а также перераспределения объемов поставки продовольствия между округами", - уточнили в государственном органе.

Напомним, фонд опубликовал расследование о хищениях в Росгвардии в августе. В ролике Алексей Навальный представил документы закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат "Дружба народов" - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов в 2-3 раза превышает цены в розничных магазинах.

Генерал Виктор Золотов на антикоррупционное изыскание фонда отреагировал гневно: руководитель росгвардейцев вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "отбивную". В свою очередь политик позвал оппонента на дебаты, однако тот "съехал с сатисфакции".

Позднее "Собеседник" решил провести собственное расследование госзакупок Росгвардии и выяснил, что не только провиант, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по сверх-наценкам.

Вместе с тем, комбинат "Дружба народов" решил засудить ФБК: 8 октября Арбитражный суд Москвы принял иск к производству.