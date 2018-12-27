"Метрострой" обещает закрыть все долги по зарплате до Нового года

"Метрострой" дал обещание до Нового года выплатить всем своим работникам долги по заработной плате, передает MR7 со ссылкой на заявление одного из проходчиков станции "Дунайская".

Сегодня, 27 декабря, строители пришли в офис компании с тем, чтобы потребовать срочную выплату положенного им по закону жалованья. По словам одного из рабочих, долги были выплачены только бастовавшим строителям "Театральной", однако те, кто трудится на "Дунайской", зарплат так и не видели.

Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - должны были открыться до конца года, однако на данный момент известно, что сроки сорваны, в связи с чем в эксплуатацию они будут введены не раньше весны 2019-го. В оказии Смольный и "Метрострой" винят друг друга.