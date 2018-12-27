Ганапольский - об интервью Золотова: Сплошной лепет оправданья

Политолог Матвей Ганапольский в своей колонке на "Эхе Москвы" скрупулезно изучил интервью, данное главой Росгвардии Виктором Золотовым "Комсомольской правде".

Первым делом журналист отметил то, с каким конкретно изданием "эксклюзивно" беседовал "товарищ генерал армии" Золотов - КП: "<...> Верной газетой Кремля, организующей сливы и травлю неугодных. А дали именно этой газете ровно для того, чтобы корреспондент был дрессированным и не задавал лишних вопросов".

Затем, продолжает Ганапольский, интересен сам момент, когда интервью было взято, а именно - когда Золотов выходил "с очередного совещания с офицерами": "То есть, Золотов крайне занят, у него бесконечные совещания, он весь в работе". Сделано это, уверен политолог, намеренно и с тем лишь, чтобы максимально "обелить" фигуру генерала перед лицом народа.

Итак, в совокупности, перед нами парадный материал под заголовком «Посмотрите, какой красавчег!». А вот с содержанием интервью не сложилось. Про главную уголовную претензию Навального к себе Золотов упоминает одним предложением: «Он бегал по магазинам и овощным развалам, доставал мои фотографии и говорил – вот он, кто вас объедает, он – вор». И больше, по сути претензии, ни слова. Вот и весь смысл интервью «товарища генерала армии» - сплошной лепет оправданья, — Матвей Ганапольский

Добавим, в беседе журналиста КП с Золотовым речь зашла об обвинении в воровстве при закупках Росгвардии, наличествовании у оного в собственности дачи Микояна и прочего имущества, а также причастности главы ведомства к убийству Бориса Немцова. Все перечисленные пункты руководитель "гвардейцев" назвал "клеветой".

Детально претензии Алексея Навального приведены в соответствующем расследовании ФБК. В ролике оппозиционер представил документы закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат "Дружба народов" - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов в 2-3 раза превышает цены в розничных магазинах.

Генерал Виктор Золотов на антикоррупционное изыскание ФБК отреагировал гневно, позвав Навального на дуэль и пообещав сделать из него "отбивную". В свою очередь политик пригласил оппонента на дебаты, однако тот "съехал с сатисфакции".