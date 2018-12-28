Петербуржцы решили поддержать сидящего в СИЗО Кокорина флешмобом

Сегодня, 28 декабря, жители города выйдут к стадиону "Газпром Арена" с флешмобом в поддержку содержащегося под стражей в СИЗО Москвы футболиста "Зенита" Александра Кокорина, передает портал ivbg.ru.

Отмечается, что участники данного мероприятия запишут спортсмену-дебоширу новогоднее послание, споют песни, запустят в небо шарики.

Кокорин, а также его младший брат, спортивный тренер и друг Павел Мамаев находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.

Ранее в интернете появилась информация со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой о том, что друзья-дебоширы совместно с сотрудниками ФСИН сыграют товарищеский матч в стенах СИЗО, однако данные сведения адвокат Мамаева назвала "фейком".