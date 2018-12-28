В Самаре министр соцразвития вместо помощи посоветовала молодым мамам разводить огород

Продолжение резонансной темы "государство молодежи ничего не должно", начатой свердловской экс-чиновницей Ольгой Глацких, получило продолжение в Twitter: на сей раз недовольство вечными просьбами и прошениями высказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, порекомендовавшая молодым матерям кормить детей с собственного огорода.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!", - написала Антимонова под одной из публикаций портала 63.ru в Twitter.

Так министр ответствовала проживающей в Самаре Юлии Коротаевой, посетовавшей на то, что невозможно достойно содержать ребенка на пособие в 50 рублей в день (около 10 тысяч в месяц), в связи с чем приходится кормить детей продукцией, содержащей пальмовое масло.

"Вы детей, как свое продолжение хотите иметь или для того, чтоб на них зарабатывать?! Что ж все свели к деньгам-то?! Приходите в управление социальной защиты населения, оформим несколько выплат. Дадим материальную помощь, поможем нянчиться с ребенком. Только так ни в одном государстве не бывает, чтобы все расходы семьи покрывались за счет горрасходов! Есть вечные истины: материнство — это жертвенность!" - экспрессивно продолжила дискуссию региональная чиновница.

Напомним, зачастую одиозные высказывания чиновников вызывают большой резонанс в обществе. Ольга Глацких, например, прославилась заявлением, что государство "вообще в принципе ничего не должно" молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Сейчас чиновница покинула занимаемый пост. Следом за ней отметилась также спортсменка, мировая чемпионка Яна Егорян, назвавшая детей "тупыми".

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