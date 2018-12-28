Жильцов аварийного дома на Полтавской улице расселят принудительно из-за угрозы обрушения

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Центрального района намерена обратиться в суд, чтобы выселить на маневренный фонд жителей аварийного дома 10 на Полтавской улице.

Ситуацию с домом обсудили на заседании комиссии 28 декабря. В нем приняли участие представители петербургских МВД, МЧС, уполномоченного по правам человека, Городского мониторингового центра, запредседателя ГЖИ Егор Тратников, депутат ЗакСа Олег Капитанов, руководство ГУЖА, управляющей компании, администрации района и другие.

Две недели назад служба мониторинга ГКУ АВС установила, что на несущей стене дома треснули и разошлись маяки. По итогам наблюдения стало ясно, что дом может обрушиться в любой момент.

В доме продолжают проживать шесть семей, которые не согласились с оценками экспертизы стоимости жилья. Этот вопрос они решают в суде. Администрация района говорила с жильцами, те отказались от маневренного фонда. На заседании комиссии было решено немедленно обратиться в суд, чтобы выселить людей на маневренный фонд, пока суд не вынесет решение по их делам, и семьи не купят другое жилье. Дом будет отключен от газа: члены комиссии опасаются, что разрушение дома может повлечь за собой взрыв.

Фото: администрация Центрального района

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