Министр соцразвития Самарской области извинилась за свои слова об огороде для молодых мам

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в своем Twitter извинилась за свое высказывание о содержании детей молодыми мамами на пособие.

Чиновница признала, что допустила в дискуссии «некорректное выражение». По ее мнению, ее высказывание «было выхвачено из общего контекста и растиражировано».

«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», – заключила Антимонова.

Ранее Антимонова эмоционально отреагировала на комментарий о низких пособиях в области. Она дала понять, что государство не должно «всех содержать», а чтобы не кормить детей «плохими продуктами», предыдущее поколение «сады и огороды разводило».