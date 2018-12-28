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28 декабря, 19:31

В Смольном пообещали открыть станции Фрунзенского радиуса ко Дню города

Новые станции Фрунзенско-Приморской линии метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» - откроются 27 мая, передает «Росбалт».

О сроках сообщается в ответе комитета по развитию транспортной инфраструктуры на запрос Павла Швеца. В комитете отметили, что сроки сдачи станций задержали из-за действий «Метростроя».

Ранее новые станции Фрунзенского радиуса планировалось открыть в конце декабря. «Метрострой» и Смольный винят в переносе срока друг друга. В «Метрострое» утверждают, что КРТИ, как заказчик, значительно занизил стоимость контракта на более чем 10 млрд рублей, ошибся в выборе подрядчика на разработку рабочий документации, задержал выдачу разрешения на строительство и так далее.

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