18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

28 декабря, 20:02

Украинская погранслужба заявила о снятии запрета на въезд российских мужчин в страну

Украина отменила запрет  на въезд в страну граждан России мужского пола от 16 до 60 лет после завершения действия военного положение, передает «Гордон» со ссылкой на представителей украинской Госпогранслужбы.

«Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», - сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом 26 декабря Совет национальной безопасности Украины объявил о решении продлить запрет на въезд в страну для российских мужчин от 16 до 60 лет. В тот же день совет  одобрил введение новых санкций против России.

Украина приняла меры из-за инцидента в Керченском заливе 25 ноября. Тогда погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


28 декабря, 20:29    
Одумались укроидиоты! Поняли, что запрет влияет на приток денег в страну!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

28 декабря, 20:58 В отношении Идрисова проводят проверку по уголовному делу о применении насилия к приставу   2

28 декабря, 20:47 Скандальный дольщик   3

28 декабря, 20:35 Володин попросил Макрона и Меркель не вмешиваться в дела других государств   2

28 декабря, 20:02 Украинская погранслужба заявила о снятии запрета на въезд российских мужчин в страну   1

28 декабря, 20:02 Еще трем вице-губернаторам Петербурга прочат отставку

28 декабря, 19:31 В Смольном пообещали открыть станции Фрунзенского радиуса ко Дню города

28 декабря, 18:57 Партия перемен подала в суд на Минюст из-за отказа в утвердить Гудкова председателем   1

28 декабря, 18:33 Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков   5

28 декабря, 17:42 Суд снял ограничения со счетов "Метростроя" для выплаты зарплаты рабочим

28 декабря, 16:48 Петербуржец получил условный срок за шутку про антифашистов и лишился интернета   1

28 декабря, 16:33 Верховный суд отменил решение об оправдании экс-сенатора от Карелии Алиханова   2

28 декабря, 16:08 Министр соцразвития Самарской области извинилась за свои слова об огороде для молодых мам   1

28 декабря, 15:59 Муниципал: "Красненькая речка" готова добавить в меню общепита "безмайонезную" шаверму Милонова   2

28 декабря, 15:50 Жильцов аварийного дома на Полтавской улице расселят принудительно из-за угрозы обрушения

28 декабря, 15:23 Мосгорсуд отказался пересматривать приговор Никите Белых   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.