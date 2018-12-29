В январе в Смольном готовятся новые перестановки

Сразу в нескольких комитетах администрации Петербурга после новогодних праздников могут смениться руководители, сообщили ЗАКС.Ру близкие к Смольному источники.

По их данным, со своего поста может уйти председатель комитета по культуре Константин Сухенко. На его место прочат Елену Устинову, занимающую пост главы комитета по туризму в администрации Ленобласти. Сухенко возглавляет комитет по культуре с 2015 года, до этого он был депутатом Законодательного собрания четырех созывов. Устинова с 2014 по 2016 год руководила комитетом по культуре Ленобласти, затем перешла на аналогичную должность в комитет по туризму.

Также ожидается отставка председателя комитета по печати Сергей Серезлеева. Ему на смену может прийти советник врио губернатора Петербурга Ирина Ган. О вероятной отставке Серезлеева слухи ходят давно: в частности, его увольнения требовали некоторые представители рекламного бизнеса из-за скандального конкурса по наружной рекламе, ставшего поводом судебных разбирательств и претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы. Сергей Серезлеев служит в Смольном с 2004 года. Комитет он возглавил в январе 2015 года, а до этого 10 лет занимал пост заместителя председателя.

Ирина Ган, которую источники называют вероятным приемником на посту главы комитета по печати, последний месяц является советником Александра Беглова по СМИ. Прежде она работала директором по работе с государственными органами и связям с общественностью Hearst Shkulev Media. В разные годы была главой пресс-службы партии «Гражданская платформа» и помощником министра образования и науки РФ по связям с общественностью.

Главный претендент на освободившееся место председателя комитета имущественных отношений (КИО), по данным собеседников ЗАКС.Ру, - экс-глава комитета по земельным ресурсам Валерий Калугин. Ранее КИО возглавлял ушедший в отставку вице-губернатор Михаил Мокрецов. Валерий Калугин руководил комитетом по земельным ресурсам с декабря 2008 по апрель 2015 года. В 1994 – 2006 годах работал в комитете на разных должностях, в том числе заместителем председателя. С февраля 2006 по декабрь 2008 года был директором ФГУ «Земельная кадастровая палата по городу Санкт-Петербургу».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.