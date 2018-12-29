"СМУ-11" уволит 325 сотрудников после Нового года

Компания «СМУ-11 Метрострой» планирует уволить 325 сотрудников в начале 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на Службу занятости населения Петербурга.

Такое решение в организации объяснили «оптимизацией численности штата». Сколько человек сейчас работает в компании, и какие именно специалисты могут остаться без работы, не уточняется.

В службе занятости напомнили, что предприятия, сотрудники которых под угрозой увольнения, могут обратиться с заявкой на предоставление опережающего обучения.

26 декабря около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить со своей смены из шахты строящейся станции метро «Театральная», пока им не выплатят зарплату. В тот же день с рабочими переговорил вице-губернатор Николай Бондаренко, и бастующие согласились на компромиссный вариант.