Бывших топ-менеджеров "Ленэнерго" признали виновными и освободили от наказания

Московский суд Петербурга приговорил бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и Дениса Слепова к лишению свободы с отбыванием срока в колонии-поселения и освободил от наказания по амнистии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бывших топ-менеджеров признали виновными по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Экс-директора «Ленэнерго» Сорочинского приговорили к двум годам лишения свободы, а его зама по финансам Слепова – к двум годам и четырем месяцам.

В мае Московский райсуд приговорил Сорочинского к четырем годам колонии, Слепова – к трем, признав виновными в нарушении ч. 2 ст. 201 УК. Их обвиняли в том, что при размещении свыше 13 млрд рублей на счетах банка «Таврический» они не учли финансовые риски и продлили договор обслуживания. После краха банка государство выделило 30 млрд рублей на спасение «Ленэнерго». В конце 2017 года первый обвинительный приговор отменили, отправив дело на новое рассмотрение.