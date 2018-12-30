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16:43

Гендиректору стадиона "Зенита" досаждают хищные птицы

Футбольный стадион на Крестовском острове, который в 2018-м году получил название "Газпром Арена" и крышу которого повреждали, по разумению бывшего вице-губернатора Игоря Албина, птицы, действительно сталкивался и продолжает сталкиваться с этой проблемой. Ставшие мемом слова про урон, наносимый бакланами, подтвердил в интервью изданию "Фонтанка" генеральный директор спортивного сооружения Владимир Литвинов.

Он (Албин - прим. ЗАКС.Ру) на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу. 

Владимир Литвинов

По подсчетам гендиректора, с момента введения стадиона в эксплуатацию было зафиксировано не менее пятидесяти повреждений кровли, непосредственно связанных с жизнедеятельностью птиц, что являлось одной из причин протечек.

О разрушающих цельность крыши на стадионе, породив множество пародий, Албин заявил в 2017 году. Он даже собрал лучшие, по его мнению, мемы с бакланами. Позже баклана утвердили как новый символ арены.

В декабре 2018-го года курировавшего строительство чиновника отправили в отставку.



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