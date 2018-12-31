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15:40

В новогоднем обращении Парфенов обыграл дискурс Путина

Публицист, регулярно высказывающийся на остро-социальные темы в собственном видеоблоге, Леонид Парфенов записал новогоднее видеообращение к россиянам, в котором в шутливой манере отослал их к двум резонансным темам уходящего года, напрямую связанных с фигурой президента Владимира Путина.

Первое, к чему апеллирует знаменитый телеведущий, это неприятие главой государства уличных протестов, которые и по сей день имеют место во французской столице. Примечательно, что ролик и был записан в  самом Париже.

Вторая тема - это обострившаяся за последние двенадцать месяцев любовь гаранта Конституции к оружию массового уничтожения. Оба кейса Парфенов связал между собой. 

Сказано же, ядерная ракета "Авангард" - отличный подарок стране к Новому году. Какое уж тут - "как в Париже". Не фиг выделываться, Марь Иванна, получайте в подарок свою любимую долгожданную ядреную ракету и поработайте на нее до 60-ти, а муж ваш - до 65-ти

Леонид Парфенов

Произнося эту речь, публицист, как на ракету, указывал рукой на Эйфелеву башню.

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16:51    
"Авангард"-это супер высоко технологическое оружие, которого у Запада и Китая даже близко нет! Россиянам им можно гордится!

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