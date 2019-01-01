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14:43

Оплату наложенного на ее издание штрафа Альбац считает победой гражданского общества

Главный редактор издания The New Times, на которое осенью 2018-го года был наложен государством беспрецедентный штраф в размере более 22 миллионов рублей, Евгения Альбац, отметила сбор денег на его погашение среди главных событий прошедшего года. С ее точки зрения, в этих, по большей части, несогласованных между собой актах жертвования проявилась тяга людей к свободе. Текст, апеллирующий к данной проблеме, появился на сайте издания.

Четыре дня в ноябре 2018 года уже вошли в историю побед российского гражданского общества, образованного класса страны, нашедшего в себе мужество сказать власти — «не позволим!». Спасибо вам, нашим спасителям, пожалуйста, оставайтесь с нами в 2019 году. Будьте здоровы и счастливы. 

Евгения Альбац

Напомним, что 26 октября столичный суд, ссылаясь на закон об иностранных агентах, распорядился оштрафовать The New Times и Альбац на более чем 22 млн рублей за несвоевременную подачу данных о зарубежном финансировании. Благодаря пожертвованиям деньги удалось собрать за четыре дня. Апелляцию суд отклонил.

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15:18    
Побольше ей таких побед в наполнении гос.бюджета! Народ будет только рад!

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